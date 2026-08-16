Выставка о кошках в музее-заповеднике «Коломенское»

В музее-заповеднике «Коломенское» стартовала стендовая выставка «Пушистые сокровища», которая предлагает зрителям уникальный взгляд на историю России через призму взаимоотношений человека и кошки. Экспозиция рассказывает о том, как эти животные, изначально домашние питомцы, стали важными участниками придворной жизни и культурной истории страны.

Кошки в царской России

Сегодня Россия считается одной из самых «кошачьих» стран мира. Однако любовь к кошкам развивалась на протяжении веков, во многом благодаря представителям царской семьи. Венценосные особы сделали кошек своими любимцами и способствовали укреплению их статуса в обществе. На выставке представлены портреты правителей Руси и Российской империи из династии Романовых, включая царя Алексея Михайловича, императора Петра I и императриц Елизавету Петровну и Екатерину II, а также изображения их знаменитых питомцев.

Первая кошка царя Алексея

Выставка также познакомит посетителей с первым известным изображением царского кота, портрет которого был создан при дворе Алексея Михайловича. Комбинация авторства чешского рисовальщика и гравера Вацлава Холлара, эти произведения сегодня хранятся в Национальной библиотеке Франции и являются уникальными свидетельствами придворной культуры XVII века.

Кошки в императорском хозяйстве

Особое место на выставке занимает тема Коломенского как любимой загородной резиденции Алексея Михайловича. Государь увлекался соколиной охотой и проводил время в своих владениях на берегах Москвы-реки. Здесь же жил любимый кот, который сопровождал его во время пребывания во дворце.

Непременно стоит упомянуть любимого кота будущего императора Петра I, известного по преданию как Василий. Петр I высоко ценил полезность кошек и даже издал указ о необходимости содержания их для защиты зерновых запасов от грызунов.

Значение кошек в государстве

Императрица Елизавета Петровна также внесла значительный вклад в историю придворных кошек. В 1745 году она распорядился о доставке лучших казанских котов в Санкт-Петербург, которые стали частью государственной службы.

Во время правления Екатерины II кошки начали охранять художественные коллекции императорского двора. Императрица поручила им защиту собраний произведений искусства от грызунов и ввела учёт придворных кошек, разделив их на «комнатных» и «подворных». Эта практика положила начало традиции содержания кошек при музеях, которая продолжается и по сей день.

Выставка «Пушистые сокровища» будет работать до 31 января 2027 года на площадке напротив Голландского домика Петра I. Не упустите возможность узнать больше об этой увлекательной части российской истории!