Спектакль Пуритане

Опера Винченцо Беллини в Мариинском театре

* исполняется на итальянском языке (синхронные титры на русском и английском)

История создания

Винченцо Беллини и его либреттист Карло Пеполи работали над оперой «Пуритане» в 1834 году, вдохновившись пьесой Франсуа Ансело и Жозефа Ксавье Бонифаса. Премьера состоялась 24 января 1835 года в Париже и произвела фурор. Как отмечал Беллини, публика была в восторге, а шум в зале достигал невообразимых высот.

Сюжет и тематика

События оперы разворачиваются в Англии середины XVII века на фоне гражданской войны, где республиканцы-протестанты сражаются с католиками-роялистами. Главные герои — сопрано, сторонница Кромвеля, и тенор, сторонник Стюартов. Их любовь подвергается множеству испытаний: мнимая измена, побег, арест и смертный приговор. Тем не менее, история завершается хеппи-эндом, что подчеркивает известный афоризм Беллини о том, что «хорошая музыкальная драма — это нечто, что не имеет здравого смысла».

Музыка и исполнение

Музыка «Пуритан» продолжает традиции Беллини и предвосхищает жанр французской большой оперы. Она изобилует не только великолепными вокальными партиями, но и сложными хоровыми сценами и выразительным оркестром. Опера требует от исполнителей выдающегося мастерства и широкого диапазона — достаточно вспомнить высокие ноты ре и фа у тенора в третьем акте.

Труппа Мариинского театра

Артисты Мариинского театра уже проявили своё мастерство в других операх Беллини, таких как «Капулетти и Монтекки» и «Норма». Теперь с появлением «Пуритан» на афише коллекция беллиниевских шедевров театра пополнится ещё одной жемчужиной.

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение на сцене Мариинского театра!