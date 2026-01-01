Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пуритане
Киноафиша Пуритане

Спектакль Пуритане

Постановка
Мариинский театр 12+
Режиссер Влад Фурман
Возраст 12+

О спектакле

Опера Винченцо Беллини в Мариинском театре

* исполняется на итальянском языке (синхронные титры на русском и английском)

История создания

Винченцо Беллини и его либреттист Карло Пеполи работали над оперой «Пуритане» в 1834 году, вдохновившись пьесой Франсуа Ансело и Жозефа Ксавье Бонифаса. Премьера состоялась 24 января 1835 года в Париже и произвела фурор. Как отмечал Беллини, публика была в восторге, а шум в зале достигал невообразимых высот.

Сюжет и тематика

События оперы разворачиваются в Англии середины XVII века на фоне гражданской войны, где республиканцы-протестанты сражаются с католиками-роялистами. Главные герои — сопрано, сторонница Кромвеля, и тенор, сторонник Стюартов. Их любовь подвергается множеству испытаний: мнимая измена, побег, арест и смертный приговор. Тем не менее, история завершается хеппи-эндом, что подчеркивает известный афоризм Беллини о том, что «хорошая музыкальная драма — это нечто, что не имеет здравого смысла».

Музыка и исполнение

Музыка «Пуритан» продолжает традиции Беллини и предвосхищает жанр французской большой оперы. Она изобилует не только великолепными вокальными партиями, но и сложными хоровыми сценами и выразительным оркестром. Опера требует от исполнителей выдающегося мастерства и широкого диапазона — достаточно вспомнить высокие ноты ре и фа у тенора в третьем акте.

Труппа Мариинского театра

Артисты Мариинского театра уже проявили своё мастерство в других операх Беллини, таких как «Капулетти и Монтекки» и «Норма». Теперь с появлением «Пуритан» на афише коллекция беллиниевских шедевров театра пополнится ещё одной жемчужиной.

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение на сцене Мариинского театра!

Купить билет на спектакль Пуритане

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
9 сентября среда
19:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 1650 ₽

В ближайшие дни

Лебединое озеро (с обзорной экскурсией по Дворцу)
6+
Балет

Лебединое озеро (с обзорной экскурсией по Дворцу)

13 августа в 17:45 Дом ученых им. Горького РАН
от 2500 ₽
Мэри Поппинс с нами!
6+
Мюзикл Детский

Мэри Поппинс с нами!

26 сентября в 17:00 Дом офицеров
от 800 ₽
Комедия о смысле жизни. Новая редакция
12+
Комедия Музыка

Комедия о смысле жизни. Новая редакция

27 августа в 20:00 Колизей
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше