Спектакль Пургвиль

Приглашаем вас в волшебный мир спектакля «Пургвиль», который пройдет в театре Семьянюки. Это уникальное представление перенесет зрителей в сказочный город, где живут сугробы, сосульки и забытые вещи, а главной героиней станет тетушка Пургвилья — соседка Г.Х. Андерсена и хранительница его сказок.
Зрители станут Жителями нашего города и получат возможность:
На прощание каждый сможет создать эмблему нашего города или маленький сувенир-сюрприз, который станет приятным воспоминанием о сказочном путешествии!
Спектакль исполнит талантливая актриса Александра Ионова, лауреат театральной премии «Золотой Софит». Ее мастерство и харизма сделают ваше время в театре незабываемым.
Не упустите возможность окунуться в атмосферу волшебства и детства! Тетушка Пургвилья будет ждать вас в своем городе.