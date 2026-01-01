Спектакль «Пургвиль» в театре Семьянюки

Приглашаем вас в волшебный мир спектакля «Пургвиль», который пройдет в театре Семьянюки. Это уникальное представление перенесет зрителей в сказочный город, где живут сугробы, сосульки и забытые вещи, а главной героиней станет тетушка Пургвилья — соседка Г.Х. Андерсена и хранительница его сказок.

Что вас ждет?

Зрители станут Жителями нашего города и получат возможность:

Участвовать в утреннем чаепитии;

Посетить ярмарку уникальных вещей;

Побывать на балу при свечах.

На прощание каждый сможет создать эмблему нашего города или маленький сувенир-сюрприз, который станет приятным воспоминанием о сказочном путешествии!

Актриса и премии

Спектакль исполнит талантливая актриса Александра Ионова, лауреат театральной премии «Золотой Софит». Ее мастерство и харизма сделают ваше время в театре незабываемым.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу волшебства и детства! Тетушка Пургвилья будет ждать вас в своем городе.