Концерт группы Пурген на летней сцене Почайна

Запланируйте свой вечер на открытом воздухе! Группа ПУРГЕН приготовила для вас особое музыкальное событие — большой сольный концерт на летней площадке Почайна. Это будет уникальная возможность насладиться их главными хитами, а также редкими треками, которые не звучали на концертах давно.

Не упустите шанс провести время под звездами, наслаждаясь живой музыкой! Вы услышите как известные песни, так и редкие композиции, которые наверняка порадуют преданных фанатов группы.

Концерт начнется в 20:00 — готовьтесь к незабываемому вечеру!