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Билеты
Пурген на корабле
Билеты от 3000₽
Киноафиша Пурген на корабле

Пурген на корабле

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Летний концерт легендарной панк-группы "Пурген" на корабле!

Не упустите уникальную возможность стать частью незабываемого события! Летний концерт культовой панк-группы "Пурген" пройдет на борту корабля. Это не просто концерт, а настоящая музыкальная революция на воде!

Когда и где?

Концерт состоится 15 июля в 19:00. Место встречи — причал на набережной реки. Подготовьтесь к незабываемым эмоциям и отличной музыке!

Поддержка от "Некуда Бежать"

Концерт пройдет при поддержке группы "Некуда Бежать", которая также порадует зрителей своими хитовыми композициями. Ожидается, что на сцене прозвучат как классические, так и новые треки обеих групп.

Что вас ждет?

Приготовьтесь к атмосфере настоящего панк-рока! "Пурген" порадует фанатов энергичными выступлениями, а также уникальными визуальными эффектами. Не забывайте, что для многих зрителей это шанс увидеть выступление группы в таком необычном формате — на воде!

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте мероприятия. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено. Не упустите шанс стать частью этого исторического события!

Дополнительная информация

Для зрителей предусмотрены специальные предложения на напитки и закуски на борту. Также будет возможность получить автографы участников групп после концерта. Приведите друзей и создайте незабываемые воспоминания!

Ждем вас на борту для настоящего панк-праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
15:00 от 3000 ₽

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