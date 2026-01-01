Pupo (Пупо)
12+
Продолжительность 120 минут
О концерте

Зажигательный концерт PUPO: вечеринка итальянской музыки в Сочи

Приглашаем вас на незабываемый концерт PUPO — настоящей иконы итальянской поп-музыки. Этот выдающийся певец, композитор и шоумен известен своим уникальным стилем и душевными песнями, оставившими след в сердцах миллионов поклонников по всему миру.

Вы сможете насладиться хитами, ставшими классикой, такими как «Gelato al cioccolato», «Su di noi» и «Firenze Santa Maria Novella». Каждое его выступление — это не просто концерт, а целое представление, в котором музыка переплетается с эмоциями и историями, рассказанными от сердца.

Что вас ждет на концерте:

  • Яркое живое выступление с качественным звуком
  • Исполнение любимых хитов
  • Теплая атмосфера общения с публикой
  • Незабываемый вечер в компании легенды

Билеты уже в продаже! Не упустите возможность увидеть PUPO вживую и насладиться атмосферой итальянской музыки и романтики.

Август
3 августа понедельник
20:00
Фестивальный Сочи, Орджоникидзе, 5
от 2500 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге
