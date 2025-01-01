Меню
Punk Halloween
Киноафиша Punk Halloween

16+
О концерте/спектакле

Панк-парад в Нижнем Новгороде

Темные силы вновь призывают на сцену бара Alcatraz пянк-парад! В этот необычный вечер вся нечисть выберется из своих нор и укрытий, чтобы создать незабываемую атмосферу для зрителей.

Участники панк-парада

  • СмеХ — Истра
  • Пляж — Москва
  • Ataka — Владимир
  • Как Хочешь — Лысково
  • Можно? Нужно! — Автозавод

Этот вечер обещает быть насыщенным энергией и экспрессией. Каждая группа привнесет свои уникальные звучание и атмосферу, что сделает событие особенно запоминающимся.

Не упустите возможность почувствовать дух панк-культуры и провести вечер в кругу единомышленников. Подготовьтесь к захватывающим выступлениям и ярким эмоциям!

Октябрь
31 октября пятница
19:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1000 ₽

