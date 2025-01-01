Отправляемся в путешествие по сказочной тайге!

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сказочной тайге в спектакле «Пумасипа». История расскажет о ловком Альсине и хвастливом Кучуме, которые отправились за добычей, чтобы произвести впечатление на красивую девушку Най. На их пути будут встречаться различные препятствия, которые они должны преодолеть.

Смысл и значение

«Пумасипа» в переводе с мансийского языка означает «благодарность». Эта сказка передает жизненный опыт и миропонимание, передававшиеся из поколения в поколение. Мы узнаем, как правильно поступать, а какие качества могут оказаться бесполезными. В конце концов, каждому воздастся по заслугам!

Сюрпризы для юных зрителей

По традиции, после спектакля все дети смогут сфотографироваться с любимыми героями прямо на сцене. Это уникальная возможность запечатлеть волшебные моменты и создать незабываемые воспоминания!

Мы ждем вас, дорогие и любимые зрители, на этом увлекательном спектакле!