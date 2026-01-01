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Пуля-дура
Киноафиша Пуля-дура

Спектакль Пуля-дура

12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О спектакле

Клоунская драма о Второй мировой войне

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который представляет собой единственный клоунский взгляд на Вторую мировую войну. Этот ироничный спектакль поднимает актуальные темы информационной войны, которые остаются важными в любое время — особенно в нынешних реалиях.

Смех сквозь слёзы

Необычное сочетание комедии и трагедии заставляет зрителя задуматься о глубинных провалах и победах человеческой природы. Клоуны, в отличие от привычных нам образов, готовы не только развлекать, но и поучать, наводя на размышления о серьёзных обстоятельствах и обстоятельствах войны.

Зачем стоит увидеть спектакль?

Спектакль не только развлекает, но и заставляет смеяться и сопереживать. Это возможность увидеть привычную историю под новым углом. Артисты используют юмор для передачи сложных эмоций, создавая запоминающиеся моменты, которые останутся в сердце зрителя.

Не упустите шанс увидеть этот ироничный и трогательный спектакль, который напомнит о важности нашей истории, облечённой в ламповые костюмы и динамичные номера клоунов. Присоединяйтесь к нам и станьте частью этого удивительного театрального события!

Режиссер
Сергей Ражук
В ролях
Наталия Фиссон
Илья Старосельский
Игорь Сладкевич

Купить билет на спектакль Пуля-дура

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В других городах
Сентябрь
25 сентября пятница
19:30
Театральное товарищество «Комик-Трест» Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., 31, литера А
от 1800 ₽
26 сентября суббота
19:30
Театральное товарищество «Комик-Трест» Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., 31, литера А
от 500 ₽

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