Пульс романтизма. Концерт в Новосибирске

В рамках XIII Транссибирского Арт–Фестиваля зрителей ожидает вечер классической музыки, который наполнит зал вдохновением и эмоциями. Московский государственный академический симфонический оркестр представит программу, включающую шедевры двух величайших композиторов эпохи романтизма — Иоганнеса Брамса и Антонина Дворжака.

Программа концерта

В первой части концерта слушатели смогут насладиться Концертом для виолончели с оркестром си минор, ор. 104 Дворжака. Это произведение признается одним из самых значительных в виолончельном репертуаре. Сам композитор, обращаясь к другу, отмечал: «Этот концерт значительно превосходит оба мои концерта, как скрипичный, так и фортепианный. Произведение это доставляет мне громадную радость, и, думаю, я не ошибусь в его оценке». Его мнение подтверждается и сегодняшний день: концерт ежегодно исполняется на крупнейших концертных площадках мира. В Новосибирске произведение исполнит обладатель I премии XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского — Нарек Ахназарян.

Симфония Брамса

Во второй части вечера прозвучит Симфония № 2 Ре мажор, ор. 73 Иоганнеса Брамса. Это сочинение наполнено светом, ясностью, теплом и беззаботностью. Брамс работал над симфонией в австрийском местечке Пёртшах, и, как замечал один из его друзей, в музыке симфонии «ясно запечатлено голубое небо, журчание ручейков, солнечный свет и тенистая зеленая прохлада». Эта симфония стала настоящим отражением гармонии природы и человеческих чувств.

Заслуженные артисты

Транссибирский фестиваль собирает лучших артистов страны и мира, и романтические шедевры прозвучат в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра — одного из старейших симфонических коллективов России. За дирижерским пультом — художественный руководитель оркестра, обладатель звания «Дирижер года — 2025» по версии Международной профессиональной премии BraVo, Иван Никифорчин.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться великолепием классической музыки!