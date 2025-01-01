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Пульс. Фестиваль разбитых сердец
Билеты от 3200₽
Киноафиша Пульс. Фестиваль разбитых сердец

Пульс. Фестиваль разбитых сердец

16+
Возраст 16+
Билеты от 3200₽

О концерте/спектакле

Фестиваль «Пульс» в Лужниках

25 июля в Москве пройдет уникальное музыкальное событие — фестиваль «Пульс». Этот фестиваль станет настоящим саундтреком для всех, кто переживает трудные моменты, и поможет превратить вашу боль в силу. Приходите, чтобы ощутить, что ваше сердце все еще бьется, даже если оно разбито.

Зарядись энергией

На фестивале выступят яркие артисты, которые заставят вас танцевать и забыть о повседневных заботах. В лайнапе — Pyrokinesis, Booker, Aikko, Грязь, Юг 404 и многие другие исполнители, готовые подарить незабываемые эмоции.

Где и когда

Фестиваль «Пульс» пройдет 25 июля в МТС live Лето, Москва. Это идеальное место для встречи с друзьями и единомышленниками, которые ценят музыку и живое общение.

Не упустите возможность

Не оставайтесь в стороне — ваш приход необходим! «Пульс» обещает стать не просто музыкальным событием, а настоящим праздником для души. Без вас — невозможно!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
MTC Live Лето Москва, Лужники, 24, стр. 3
16:00 от 3200 ₽

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