Пульс. Фестиваль разбитых сердец

Фестиваль «Пульс» в Лужниках

25 июля в Москве пройдет уникальное музыкальное событие — фестиваль «Пульс». Этот фестиваль станет настоящим саундтреком для всех, кто переживает трудные моменты, и поможет превратить вашу боль в силу. Приходите, чтобы ощутить, что ваше сердце все еще бьется, даже если оно разбито.

Зарядись энергией

На фестивале выступят яркие артисты, которые заставят вас танцевать и забыть о повседневных заботах. В лайнапе — Pyrokinesis, Booker, Aikko, Грязь, Юг 404 и многие другие исполнители, готовые подарить незабываемые эмоции.

Где и когда

Фестиваль «Пульс» пройдет 25 июля в МТС live Лето, Москва. Это идеальное место для встречи с друзьями и единомышленниками, которые ценят музыку и живое общение.

Не упустите возможность

Не оставайтесь в стороне — ваш приход необходим! «Пульс» обещает стать не просто музыкальным событием, а настоящим праздником для души. Без вас — невозможно!