Спектакль Пульчинелла

Пульчинелла
18+
Пульчинелла: маска, жест и душа комедии

Встречайте Пульчинеллу — персонажа, который уже несколько столетий воплощает собой обжору, притворщика и повесу, живущего в разных странах и культурах. Труппа «Старого дома» под руководством Андрея Прикотенко представит итальянского Пульчинеллу, самого загадочного из этой весёлой компании.

Вечный персонаж в новом прочтении

Спектакль «Старого дома» переносит зрителя в уникальную вселенную, где маска комедии дель арте встречается с современностью. Пульчинелла проживёт перед нами всю свою жизнь: от рождения до смерти, испытав любовь, родительство, арест и даже смертный приговор.

Пульчинелла и искусство выживания

Спектакль задаёт вопросы о неубиваемости Пульчинеллы и секретах его вечной жизни. Он вдохновляется историей персонажа, начиная с ренессансного Неаполя и до наших дней, где Пульчинелла остаётся актуальным, перехитривая смерть и политику.

Театр без слов

«Пульчинелла» — это вызов для театра: в спектакле нет слов, их заменяют маска, жест и настроение. Это представление о «пульчинелловой душе», которое обогащено фрагментами из книги Джорджо Агамбена «Пульчинелла, или Развлечения для детей».

Приглашаем вас погрузиться в мир театра, где каждый жест имеет значение, а каждая маска рассказывает историю.

Режиссер
Андрей Прикотенко
В ролях
Анатолий Григорьев
Лариса Чернобаева
Виталий Саянок
Софья Васильева
Евгений Варава

