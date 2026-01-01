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Пух и прах
Киноафиша Пух и прах

Спектакль Пух и прах

16+
Возраст 16+

О спектакле

Трагикомедия о любви и богатстве

В маленьком ветхом доме на окраине забытой богом провинции живут супруги, чья жизнь полна горечи и разочарований. Им кажется, что ничего не изменится, и их несчастья будут вечными. Однако судьба вносит свои коррективы, когда муж приносит домой выигрышный лотерейный билет на баснословную сумму.

Сюжет, кажущийся простым, перерастает в увлекательную трагикомедию о человеческой жизни, о том, как быстро меняются обстоятельства и что значит настоящая любовь. Вопросы, которые ставит эта история, волнуют каждого: что делать, если вчера ты жил впроголодь, а завтра можешь стать миллионером? Не станет ли неожиданное богатство источником конфликтов? Можно ли купить счастье, и в чем оно на самом деле заключается?

Важные темы спектакля

Спектакль поднимает важные вопросы о ценностях и приоритетах в жизни, о том, как деньги могут изменить отношения между людьми. Он заставляет задуматься о том, что действительно имеет значение в нашем существовании.

Интересные факты

Заслуживает внимания и то, что в спектакле использованы элементы абсурдистского театра, что придает постановке особую атмосферу. Режиссер стремится показать, как быстро можно потерять контроль над своей жизнью, и как сложно порой найти истинное счастье.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю, которая заставит вас смеяться и плакать одновременно. Спектакль обещает стать настоящим событием в театральной жизни города!

Режиссер
Александра Толстошева
В ролях
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Антон Кузнецов
Антон Кузнецов
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