Пух и перья. Классика жанра
Пух и перья. Классика жанра

Пух и перья. Классика жанра

18+
18+

О концерте

Шоу на фрегате «Благодать», которое нельзя пропустить

«Пух и перья» — это уникальное шоу, которое сочетает в себе эстетику французского винтажного кабаре и современные театральные решения. Приглашаем вас на вечеринку, где шик и стиль встречаются с музыкальным разнообразием.

Эстетика и визуальный шторм

Шоу представляет собой уникальную коллекцию костюмов, находящихся на грани театра и высокой моды. Десятки эффектных образов, яркие цвета и бесконечные перья создают настоящий визуальный шторм, который будет дополнен обновлённым сценическим комплексом Фрегата «Благодать». Это — зрелище, которое запомнится надолго.

Музыкальная палитра

На сцене выступят самые красивые артисты Санкт-Петербурга, чьи завораживающие голоса проведут вас по музыкальной палитре. Вы услышите не только знакомые мировые хиты, но и неожиданные музыкальные премьеры, которые приятно удивят даже самых искушённых зрителей.

Создатели шедевра

Шоу «Пух и перья» стало результатом работы команды создателей, славящихся своими успехами в жанре кабаре в Санкт-Петербурге. Каждый элемент постановки тщательно продуман, чтобы создать неповторимую атмосферу и оставить у зрителей только положительные эмоции.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Декабрь
17 декабря среда
20:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 4500 ₽
24 декабря среда
20:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 4500 ₽
29 декабря понедельник
20:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 4500 ₽

