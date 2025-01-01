Спектакль Пугачев

Постановка Федора Малышева по одноименной драматической поэме Сергея Есенина

Яркое скифское буйство, грустная удаль и нежное хулиганство есенинской поэзии оживают на сцене через звуки и ритмы. Тягучие донские казачьи рылеи, свист косы, стук деревянного посоха и переплетение стихов и песен создают уникальную атмосферу.

Казачьи песни и современная лирика

В спектакле традиционные казачьи песни соседствуют с поэзией Летова и Башлачёва. Минимализм оформления контрастирует с внезапными всплесками тревожного кроваво-алого света, добавляя драматизма.

Сказка у костра

Ритм и рифма, звуки и тишина, слово и движение переплетаются, превращая спектакль в протяжную сказку. Калека перехожий у костра рассказывает историю о Емельяне Ивановиче Пугачёве, обрамленную магией слов и звуков.

Творческая команда спектакля

Режиссёр: Фёдор Малышев

Художник-постановщик: Евгения Шутина

Художник по свету: Степан Синицын

Хореограф: Виталий Довгалюк

Музыкальное оформление и сопровождение: Рафкат Бадретдинов

Хормейстер: Елена Амирбекян