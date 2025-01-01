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Пугачев
Билеты от 1000₽
Киноафиша Пугачев

Спектакль Пугачев

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 18+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Постановка Федора Малышева по одноименной драматической поэме Сергея Есенина

Яркое скифское буйство, грустная удаль и нежное хулиганство есенинской поэзии оживают на сцене через звуки и ритмы. Тягучие донские казачьи рылеи, свист косы, стук деревянного посоха и переплетение стихов и песен создают уникальную атмосферу.

Казачьи песни и современная лирика
В спектакле традиционные казачьи песни соседствуют с поэзией Летова и Башлачёва. Минимализм оформления контрастирует с внезапными всплесками тревожного кроваво-алого света, добавляя драматизма.

Сказка у костра
Ритм и рифма, звуки и тишина, слово и движение переплетаются, превращая спектакль в протяжную сказку. Калека перехожий у костра рассказывает историю о Емельяне Ивановиче Пугачёве, обрамленную магией слов и звуков.

Творческая команда спектакля

Режиссёр: Фёдор Малышев
Художник-постановщик: Евгения Шутина
Художник по свету: Степан Синицын
Хореограф: Виталий Довгалюк
Музыкальное оформление и сопровождение: Рафкат Бадретдинов
Хормейстер: Елена Амирбекян

Режиссер
Федор Малышев
В ролях
Владимир Свирский
Владимир Свирский
Владимир Топцов
Владимир Топцов
Влад Ташбулатов
Томас Моцкус
Томас Моцкус
Дмитрий Захаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 октября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00 от 1000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Народ выбрал быть несвободным. Рецензия на спектакль «Пугачёв» в театре Фоменко

Спектакль «Пугачёв» в театре Фоменко — одна из последних премьёр прошлого сезона. В основе поэма Сергея Есенина, а не «Капитанская дочка», как изначально может показаться. Пугачёв здесь показан спасителем нации, которого предаёт народ, что важно. Поэт работал над текстом в 1921 году, во время крестьянских восстаний против коммунистов. По сути, это реплика: «Против кого вы воюете?» Коллектив театра нашёл современный образ, который отличается от есенинского, о нём и поговорим. Спектакль «Пугачёв», театр Фоменко, режиссёр Фёдор Малышев.

 

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