Спектакль Пугачев

Яркое скифское буйство, грустная удаль и нежное хулиганство есенинской поэзии оживают на сцене через звуки и ритмы. Тягучие донские казачьи рылеи, свист косы, стук деревянного посоха и переплетение стихов и песен создают уникальную атмосферу.
Казачьи песни и современная лирика
В спектакле традиционные казачьи песни соседствуют с поэзией Летова и Башлачёва. Минимализм оформления контрастирует с внезапными всплесками тревожного кроваво-алого света, добавляя драматизма.
Сказка у костра
Ритм и рифма, звуки и тишина, слово и движение переплетаются, превращая спектакль в протяжную сказку. Калека перехожий у костра рассказывает историю о Емельяне Ивановиче Пугачёве, обрамленную магией слов и звуков.
Творческая команда спектакля
Режиссёр: Фёдор Малышев
Художник-постановщик: Евгения Шутина
Художник по свету: Степан Синицын
Хореограф: Виталий Довгалюк
Музыкальное оформление и сопровождение: Рафкат Бадретдинов
Хормейстер: Елена Амирбекян
Спектакль «Пугачёв» в театре Фоменко — одна из последних премьёр прошлого сезона. В основе поэма Сергея Есенина, а не «Капитанская дочка», как изначально может показаться. Пугачёв здесь показан спасителем нации, которого предаёт народ, что важно. Поэт работал над текстом в 1921 году, во время крестьянских восстаний против коммунистов. По сути, это реплика: «Против кого вы воюете?» Коллектив театра нашёл современный образ, который отличается от есенинского, о нём и поговорим. Спектакль «Пугачёв», театр Фоменко, режиссёр Фёдор Малышев.