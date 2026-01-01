Спектакль Пучина

Оповещения от Киноафиши
16+
Продолжительность 80 минут
Возраст 16+

О спектакле

Трагикомедия «Пучина» Городского драматического театра г. Шарыпово

В Драматическом театре им. Пушкина в Шарыпово состоится спектакль в рамках Краевого фестиваля «Театральная весна». Режиссёр Арсений Мещеряков, известный своим участием в Международном театральном фестивале в Пекине, представит трагикомедию Александра Николаевича Островского «Пучина».

Сюжет

«Пучина» — одна из самых глубоких пьес Островского, исследующая человеческую душу, полную слабостей и доброты, которая тонет в житейских невзгодах. В центре сюжета история Кирилла Кисельникова, молодого человека, постепенно опускающегося на дно жизни. Но, благодаря своему другу Антону Погуляеву, он и его семья находят спасение в финале.

Исполнение и атмосфера

Актёры воплощают персонажей через масочный и гротесковый способы существования. Вокальная партитура и хореография создают уникальную атмосферу. Текст Островского превращается в музыкальную композицию, что позволяет зрителям лучше ощутить мир пьесы.

Режиссёр и его опыт

Арсений Мещеряков, поставивший спектакли в крупных городах России, активно участвует в театральных лабораториях и фестивалях. Его опыт с международной сценой привносит новые идеи в классическую литературу.

Просветительская направленность

Спектакль предлагает зрителям возможность вникнуть в литературное наследие Островского, открывая путь для размышлений о собственном месте в мире. Использование современных изобразительных средств вдохновляет молодёжь на саморазвитие и обогащает восприятие классической литературы.

Цель проекта — восстановление забытых произведений великого классика и их популяризация среди молодого поколения через современный театр и музыку. «Пучина» показывает, что лишь внутреннее преображение может помочь победить апатию и черствость, а счастье достигается через принятие различных человеческих качеств.

Спектакль идёт без антракта.

Март
18 марта среда
15:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 700 ₽

