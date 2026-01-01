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Puccini Dance Circus Opera
Киноафиша Puccini Dance Circus Opera

Спектакль Puccini Dance Circus Opera

О спектакле

Puccini Dance Circus Opera на сцене Казахского национального театра

На сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая 19 февраля состоится уникальный спектакль Puccini Dance Circus Opera, который представляет итальянская компания blucinQue. Это сценическое произведение для хора тел и инструментов обещает стать значимым событием для театральных зрителей.

Инновационное прочтение классики

Спектакль предлагает новое, инновационное прочтение бессмертных опер Джакомо Пуччини, таких как Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly и Turandot. В центре внимания находится "хор женщин", чьи образы раскрываются через движение и пластику, создавая сильный визуальный и эмоциональный опыт. Смешение живой и электронной музыки формирует новый сценический язык, в котором классическое оперное наследие встречается с современными художественными формами.

Культурный диалог между Италией и Казахстаном

В алматинских показах вместе с итальянскими артистами выступят местные вокалисты и оркестр, что подчеркивает взаимодействие культур. Это редкая возможность увидеть международный проект подобного формата на сцене театра имени Абая.

Творческая команда

  • Режиссура и хореография: Катерина Мокки Симонди
  • Исполнители и соавторы постановки: Элиза Мутто, Сара Фредиани, Марта Альба, Йоланда Дель Веккьо, Роцио Белен Рейес Патрицио, Микеланджело Мерланти
  • Голос на сцене и переработка либретто: Иван Иери
  • Живая музыка и электронные элементы: Беатриса Занин
  • Дирижирование оркестром: Джанна Фратта
  • Свет: Массимо Веско
  • Звук: Андреа Рута

Продюсирование

  • Малый формат: Национальный центр производства blucinQue Nice
  • Полный формат: Национальный центр производства blucinQue Nice и ORT - Оркестр Тосканы
  • Директор по производству: Паоло Стратта

Ждем вас 19 февраля в 19:00 в театре оперы и балета имени Абая!

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