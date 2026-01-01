На сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая 19 февраля состоится уникальный спектакль Puccini Dance Circus Opera, который представляет итальянская компания blucinQue. Это сценическое произведение для хора тел и инструментов обещает стать значимым событием для театральных зрителей.
Спектакль предлагает новое, инновационное прочтение бессмертных опер Джакомо Пуччини, таких как Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly и Turandot. В центре внимания находится "хор женщин", чьи образы раскрываются через движение и пластику, создавая сильный визуальный и эмоциональный опыт. Смешение живой и электронной музыки формирует новый сценический язык, в котором классическое оперное наследие встречается с современными художественными формами.
В алматинских показах вместе с итальянскими артистами выступят местные вокалисты и оркестр, что подчеркивает взаимодействие культур. Это редкая возможность увидеть международный проект подобного формата на сцене театра имени Абая.
Ждем вас 19 февраля в 19:00 в театре оперы и балета имени Абая!