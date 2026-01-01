Puccini Dance Circus Opera на сцене Казахского национального театра

На сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая 19 февраля состоится уникальный спектакль Puccini Dance Circus Opera, который представляет итальянская компания blucinQue. Это сценическое произведение для хора тел и инструментов обещает стать значимым событием для театральных зрителей.

Инновационное прочтение классики

Спектакль предлагает новое, инновационное прочтение бессмертных опер Джакомо Пуччини, таких как Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly и Turandot. В центре внимания находится "хор женщин", чьи образы раскрываются через движение и пластику, создавая сильный визуальный и эмоциональный опыт. Смешение живой и электронной музыки формирует новый сценический язык, в котором классическое оперное наследие встречается с современными художественными формами.

Культурный диалог между Италией и Казахстаном

В алматинских показах вместе с итальянскими артистами выступят местные вокалисты и оркестр, что подчеркивает взаимодействие культур. Это редкая возможность увидеть международный проект подобного формата на сцене театра имени Абая.

Творческая команда

Режиссура и хореография: Катерина Мокки Симонди

Катерина Мокки Симонди Исполнители и соавторы постановки: Элиза Мутто, Сара Фредиани, Марта Альба, Йоланда Дель Веккьо, Роцио Белен Рейес Патрицио, Микеланджело Мерланти

Элиза Мутто, Сара Фредиани, Марта Альба, Йоланда Дель Веккьо, Роцио Белен Рейес Патрицио, Микеланджело Мерланти Голос на сцене и переработка либретто: Иван Иери

Иван Иери Живая музыка и электронные элементы: Беатриса Занин

Беатриса Занин Дирижирование оркестром: Джанна Фратта

Джанна Фратта Свет: Массимо Веско

Массимо Веско Звук: Андреа Рута

Продюсирование

Малый формат: Национальный центр производства blucinQue Nice

Национальный центр производства blucinQue Nice Полный формат: Национальный центр производства blucinQue Nice и ORT - Оркестр Тосканы

Национальный центр производства blucinQue Nice и ORT - Оркестр Тосканы Директор по производству: Паоло Стратта

Ждем вас 19 февраля в 19:00 в театре оперы и балета имени Абая!