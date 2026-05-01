Птицы радости и печали

Концерт «Птицы в музыке» в Доме Кочневой
Образ птицы находит отражение в искусстве различных эпох и культур. Композиторы часто используют его как символ свободы, любви и вдохновения, который предвещает радость или печаль. Имитация пения птиц была популярна в произведениях барокко и романтизма, а современные композиторы применяют её в качестве элемента экспериментального звучания.
Этот концерт станет метафорическим изображением птиц в музыке и покажет многообразие человеческих чувств и жизненных явлений.
Программа концерта
В программе прозвучат вокальные и фортепианные произведения как русских, так и зарубежных композиторов. Среди них:
- «Перекличка птиц» – Жан-Филипп Рамо
- «Вещая птица» – Роберт Шуман
- «Соловей» – Алексей Алябьев
- Романсы – Пётр Чайковский, Николай Римский-Корсаков, Михаил Глинка
Кроме того, концерте прозвучат:
- Сказочная Песня Соловья из оперы Стравинского, которая ставит перед исполнительницей серьезные вокальные задачи и погружает в волшебный мир сказок Ганса Христиана Андерсена.
- Фортепианная пьеса «Маха и соловей» – Исаак Альбенис, вдохновлённая колоритом и образами творчества испанского художника Франсиско Гойи.
- Музыка Оливье Мессиана из знаменитого цикла «Каталог птиц», где композитор записывал птичьи голоса с помощью нот.
- Виртуозный фортепианный цикл из балета «Жар-птица» Стравинского в переложении итальянского пианиста Гвидо Агости.
Исполнители
В концерте участвуют:
- Алексей Григорьев (фортепиано)
- Приглашенная солистка Мариинского театра – Анна Бондарь (сопрано)
- Юрий Полосьмаков (фортепиано)
