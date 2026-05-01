Птицы радости и печали

Концерт «Птицы в музыке» в Доме Кочневой

Образ птицы находит отражение в искусстве различных эпох и культур. Композиторы часто используют его как символ свободы, любви и вдохновения, который предвещает радость или печаль. Имитация пения птиц была популярна в произведениях барокко и романтизма, а современные композиторы применяют её в качестве элемента экспериментального звучания.

Этот концерт станет метафорическим изображением птиц в музыке и покажет многообразие человеческих чувств и жизненных явлений.

Программа концерта

В программе прозвучат вокальные и фортепианные произведения как русских, так и зарубежных композиторов. Среди них:

«Перекличка птиц» – Жан-Филипп Рамо

«Вещая птица» – Роберт Шуман

«Соловей» – Алексей Алябьев

Романсы – Пётр Чайковский, Николай Римский-Корсаков, Михаил Глинка

Кроме того, концерте прозвучат:

Сказочная Песня Соловья из оперы Стравинского, которая ставит перед исполнительницей серьезные вокальные задачи и погружает в волшебный мир сказок Ганса Христиана Андерсена.

Фортепианная пьеса «Маха и соловей» – Исаак Альбенис, вдохновлённая колоритом и образами творчества испанского художника Франсиско Гойи.

Музыка Оливье Мессиана из знаменитого цикла «Каталог птиц», где композитор записывал птичьи голоса с помощью нот.

Виртуозный фортепианный цикл из балета «Жар-птица» Стравинского в переложении итальянского пианиста Гвидо Агости.

Исполнители

В концерте участвуют:

Алексей Григорьев (фортепиано)

Приглашенная солистка Мариинского театра – Анна Бондарь (сопрано)

Юрий Полосьмаков (фортепиано)

