Спектакль Птичье царство. Для детей возраста 1-2 года

Интерактивная музыкальная сказка для самых маленьких

В Музей-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова пройдет увлекательная интерактивная музыкальная сказка «Птичье царство». На этом занятии дети станут полноправными участниками приключения, помогая Дрозду и Андрею-Воробью разбудить Весну!

Игры и музыкальные номера

Дети смогут присоединиться к веселым играм, сочиняя песни и участвуя в различных музыкальных активностях. В программе — музыка из знаменитых циклов «Времена года» Вивальди, Чайковского и Гайдна, чередующаяся с народными фольклорными песнями. Это занятие станет незабываемым опытом для тех, кто любит природу и музыку.

Приглашаем в детскую компанию!

Pожалуйста, присоединяйтесь к дружному детскому коллективу! Вместе с Дроздом и Андреем-Воробьем ребята смогут:

Научиться различать высокие и низкие «птичьи» голоса на музыкальных инструментах;

Играть в подвижную игру «Птицелов»;

Сочинить весеннюю песенку-закличку;

Смастерить своих птичек-жаворонушков и научить их махать крыльями-платочками;

Щебетать на свистульках и дудочках, а также вести хороводы.

Уверены, что в таком весёлом процессе никто не заметит, как закапает капель и появится яркое солнце, приносящее с собой Весну-Красну!

Фольклорные игры для всех возрастов

Наши традиционные русские фольклорные игры и заклички прекрасно подойдут для того, чтобы включить детей в ритм смены времен года. Гармония музыки и народного творчества способствует развитию памяти и мышления, ведь то, что придумал сам, забыть практически невозможно.

Не упустите возможность подарить своему ребенку уникальный опыт на занятии «Царство птиц», полный радости, творчества и новых ощущений!