Спектакль Птичье царство. Для детей в возрасте 2-4года

Музыкальная сказка для детей в музее-квартире Римского-Корсакова

В музее-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова состоится интерактивная музыкальная сказка. В центре сюжета — приключения Дрозда и Андрея-Воробья, которые помогают детям разбудить весну. Зрители смогут различать высокие и низкие звуки на музыкальных инструментах, участвовать в подвижной игре «Птицелов», а также сочинить весеннюю песенку-закличку и создать собственных птичек-жаворонков.

Занятие будет наполнено музыкой из циклов «Времена года» авторов Вивальди, Чайковского и Гайдна, которая станет прекрасным дополнением к фольклорным песням и играм. Это мероприятие подойдёт детям, любящим музыку и активные игры.

Весна на пороге!

Приглашаем вас присоединиться к дружной компании Дрозда и Андрея-Воробья! Вместе с командой детей они выполнют множество задач, чтобы Весна проснулась. У participants будет возможность научиться различать «птичьи» голоса на инструментах, принимать участие в играх, учиться рукоделию и петь.

Фольклор в действии

Русские фольклорные игры и заклички, подвижные и наколенные игры-пестушки, помогут детям ощутить ритм смены времён года на глубоком уровне. Музыка будет гармонично сочетаться с народным творчеством, что станет важной частью развития памяти и мышления, ведь сочиненное своими руками трудно забыть.

Незабываемый опыт

Занятие «Царство птиц» подарит каждому уникальный опыт общения с природой и откроет новые грани восприятия. Не упустите возможность сделать этот день незабываемым для ваших детей!