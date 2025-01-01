Птица счастья

Лауреаты международных конкурсов и джаз-трио «СеЛяВи» представят уникальную программу, посвящённую культовому композитору Александре Пахмутовой. В этом концерте зрители смогут насладиться самыми любимыми песнями автора, которые стали настоящими хитами.
В программе прозвучат такие всенародно известные песни, как:
Джазовые аранжировки добавят знакомым мелодиям новое звучание и раскроют их с необычной стороны.
В концерте примут участие сопрано Наталья Сафиулина и баритон Алексей Герасимов. Их мощные голоса, в сочетании с камерным джазовым составом, создадут уникальную атмосферу, где классическая вокальная школа гармонично встречается с современной импровизацией.
Этот концерт предлагает зрителям возможность заново влюбиться в песни, которые стали саундтреком жизни целых поколений. Не упустите шанс насладиться этой музыкальной магией!