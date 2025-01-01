Птица счастья

Волшебство джаза: программа, посвящённая Александре Пахмутовой

Лауреаты международных конкурсов и джаз-трио «СеЛяВи» представят уникальную программу, посвящённую культовому композитору Александре Пахмутовой. В этом концерте зрители смогут насладиться самыми любимыми песнями автора, которые стали настоящими хитами.

Знаковые произведения

В программе прозвучат такие всенародно известные песни, как:

«Трус не играет в хоккей»

«Герои спорта»

«Как молоды мы были»

«Надежда»

«Беловежская пуща»

Джазовые аранжировки добавят знакомым мелодиям новое звучание и раскроют их с необычной стороны.

Уникальное сочетание стилей

В концерте примут участие сопрано Наталья Сафиулина и баритон Алексей Герасимов. Их мощные голоса, в сочетании с камерным джазовым составом, создадут уникальную атмосферу, где классическая вокальная школа гармонично встречается с современной импровизацией.

Вернуться к любимым мелодиям

Этот концерт предлагает зрителям возможность заново влюбиться в песни, которые стали саундтреком жизни целых поколений. Не упустите шанс насладиться этой музыкальной магией!