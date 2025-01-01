Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Птица счастья
Киноафиша Птица счастья

Птица счастья

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство джаза: программа, посвящённая Александре Пахмутовой

Лауреаты международных конкурсов и джаз-трио «СеЛяВи» представят уникальную программу, посвящённую культовому композитору Александре Пахмутовой. В этом концерте зрители смогут насладиться самыми любимыми песнями автора, которые стали настоящими хитами.

Знаковые произведения

В программе прозвучат такие всенародно известные песни, как:

  • «Трус не играет в хоккей»
  • «Герои спорта»
  • «Как молоды мы были»
  • «Надежда»
  • «Беловежская пуща»

Джазовые аранжировки добавят знакомым мелодиям новое звучание и раскроют их с необычной стороны.

Уникальное сочетание стилей

В концерте примут участие сопрано Наталья Сафиулина и баритон Алексей Герасимов. Их мощные голоса, в сочетании с камерным джазовым составом, создадут уникальную атмосферу, где классическая вокальная школа гармонично встречается с современной импровизацией.

Вернуться к любимым мелодиям

Этот концерт предлагает зрителям возможность заново влюбиться в песни, которые стали саундтреком жизни целых поколений. Не упустите шанс насладиться этой музыкальной магией!

Купить билет на концерт Птица счастья

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
20 ноября четверг
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
от 750 ₽

В ближайшие дни

Серебристая дорога
6+
Классическая музыка Живая музыка
Серебристая дорога
20 октября в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 750 ₽
16+
Тяжелый рок
Days of Suffering: Vomitous Mass, Maledicted, Нордстронг
9 ноября в 19:00 Ё-бар
от 600 ₽
Сироткин
16+
Рок Инди
Сироткин
7 декабря в 20:00 Концерт-холл «Свобода»
от 3200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше