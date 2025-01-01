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Птица Курица
Билеты от 1000₽
Киноафиша Птица Курица

Спектакль Птица Курица

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Павел Овсянников
Продолжительность 55 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказка Андрея Кутерницкого на сцене Театра кукол им. Образцова

В этом спектакле, основанном на сказке Андрея Кутерницкого, зрители встретятся с необычной героиней — Курица, мечтающей о большом мире. Несмотря на насмешки окружающих, она не теряет надежды и верит, что её заветное желание сбудется.

Путь к мечте

На пути к своей цели Курица столкнется с множеством испытаний и трудностей. Ей предстоит встретить добрых друзей, готовых прийти на помощь в трудные моменты, а также опасные знакомства, которые могут обернуться настоящими бедами. Сможет ли она увидеть мир с высоты птичьего полета и почувствовать себя настоящей Птицей?

Уроки для юных зрителей

Сказка затрагивает важные темы о том, как мечта может стать реальностью. На примере главной героини дети учатся верить в свои силы, идти к цели, проявляя упорство. Спектакль вдохновляет юных зрителей не только фантазировать, но и сопереживать другим, отстаивать свою жизненную позицию и следовать гуманистическим идеалам.

Создатели спектакля

  • Режиссёр: Павел Овсянников
  • Художник: Юрий Сучков
  • Композитор: Алексей Чуканов
  • Автор сказки: Андрей Кутерницкий
  • Автор инсценировки: Павел Овсянников
  • Актёры: Анастасия Овсянникова, Александр Лозицкий, Алексей Чуканов
  • Продюсер: Анна Викторова

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который может вдохновить вас на собственные исследования и приключения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
14:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽

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