Спектакль Птица Курица

Сказка Андрея Кутерницкого на сцене Театра кукол им. Образцова

В этом спектакле, основанном на сказке Андрея Кутерницкого, зрители встретятся с необычной героиней — Курица, мечтающей о большом мире. Несмотря на насмешки окружающих, она не теряет надежды и верит, что её заветное желание сбудется.

Путь к мечте

На пути к своей цели Курица столкнется с множеством испытаний и трудностей. Ей предстоит встретить добрых друзей, готовых прийти на помощь в трудные моменты, а также опасные знакомства, которые могут обернуться настоящими бедами. Сможет ли она увидеть мир с высоты птичьего полета и почувствовать себя настоящей Птицей?

Уроки для юных зрителей

Сказка затрагивает важные темы о том, как мечта может стать реальностью. На примере главной героини дети учатся верить в свои силы, идти к цели, проявляя упорство. Спектакль вдохновляет юных зрителей не только фантазировать, но и сопереживать другим, отстаивать свою жизненную позицию и следовать гуманистическим идеалам.

Создатели спектакля

Режиссёр: Павел Овсянников

Павел Овсянников Художник: Юрий Сучков

Юрий Сучков Композитор: Алексей Чуканов

Алексей Чуканов Автор сказки: Андрей Кутерницкий

Андрей Кутерницкий Автор инсценировки: Павел Овсянников

Павел Овсянников Актёры: Анастасия Овсянникова, Александр Лозицкий, Алексей Чуканов

Анастасия Овсянникова, Александр Лозицкий, Алексей Чуканов Продюсер: Анна Викторова

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который может вдохновить вас на собственные исследования и приключения!