Спектакль Птица Курица

В этом спектакле, основанном на сказке Андрея Кутерницкого, зрители встретятся с необычной героиней — Курица, мечтающей о большом мире. Несмотря на насмешки окружающих, она не теряет надежды и верит, что её заветное желание сбудется.
На пути к своей цели Курица столкнется с множеством испытаний и трудностей. Ей предстоит встретить добрых друзей, готовых прийти на помощь в трудные моменты, а также опасные знакомства, которые могут обернуться настоящими бедами. Сможет ли она увидеть мир с высоты птичьего полета и почувствовать себя настоящей Птицей?
Сказка затрагивает важные темы о том, как мечта может стать реальностью. На примере главной героини дети учатся верить в свои силы, идти к цели, проявляя упорство. Спектакль вдохновляет юных зрителей не только фантазировать, но и сопереживать другим, отстаивать свою жизненную позицию и следовать гуманистическим идеалам.
Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который может вдохновить вас на собственные исследования и приключения!