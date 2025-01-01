Меню
Птица Кахна
Билеты от 800₽
Киноафиша Птица Кахна

Спектакль Птица Кахна

Постановка
Историко-этнографический театр 6+
Режиссер Тимур Шарафутдинов
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Приглашаем вас в мир чудес и волшебства на спектакль «Птица Кахна»

Приглашаем вас в мир чудес и волшебства на спектакль «Птица Кахна». Эта история погружает зрителя в увлекательный сюжет о таинственной птице, способной говорить человеческим голосом. Птица Кахна становится символом надежды и мудрости, навлекая на себя свет и тьму человеческих поступков.

Сказка затрагивает важные темы, такие как предательство и алчность, слепота и прозрение, а также умение быть благодарным. Каждый персонаж в этой истории стал носителем глубокого смысла, в котором найдут отражение не только дети, но и взрослые зрители.

Спектакль «Птица Кахна» обещает быть не только увлекательным, но и поучительным. Мы уверены, что вы сможете найти в нем множество важных уроков, которые останутся с вами надолго.

Не упустите шанс окунуться в мир восточной сказки и насладиться театральным искусством!

Ноябрь
30 ноября воскресенье
12:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 800 ₽

