Птица Феникс возвращается домой
Киноафиша Птица Феникс возвращается домой

Спектакль Птица Феникс возвращается домой

Постановка
Манекен 12+
Режиссер Ярослав Жевнеров
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Философская сказка для взрослых от Ярославы Пулинович на сцене театра Манекен

«Птица Феникс» — это трогательная и глубокая история о маленькой екатеринбургской кошке Тосе, которая мечтает о большом мире. Она стремится покорить такие столицы, как Лондон и Париж, а на худой конец — Москву. Однако, несмотря на её стремления, никто не ценит её талант в пении.

Мифическая птица Феникс

В спектакле также присутствует мифическая птица Феникс по имени Феликс, которая устала от своей бессмертной жизни и постоянных возрождений из пепла. Эта параллель между Тосей и Феликсом подчеркивает хрупкость жизни, а также сложные отношения между персонажами.

Тематика и настроение

Спектакль затрагивает важные темы — хрупкость человеческой жизни и отношений, что делает его особенно актуальным для зрителей. Сказки Ярославы Пулинович, к которым относится и «Птица Феникс», известны своими несчастливыми концами. И хотя хеппи-энда в данной пьесе нет, это не лишает её юмора, самоиронии и света.

Приходите на спектакль и откройте для себя мир, где сказка сочетается с серьезными размышлениями о жизни и человеческих чувствах.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 27 октября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Птица Феникс возвращается домой Птица Феникс возвращается домой Птица Феникс возвращается домой Птица Феникс возвращается домой Птица Феникс возвращается домой Птица Феникс возвращается домой Птица Феникс возвращается домой Птица Феникс возвращается домой

