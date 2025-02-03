Спектакль Псковитянка

Опера «Псковитянка» в Мариинском театре

Коллектив Мариинского театра и дирижёр Валерий Гергиев представляют оперу «Псковитянка» Римского-Корсакова. Это представление посвящено выдающемуся оперному певцу, народному артисту СССР и лауреату Государственной премии СССР Булату Минжилкиеву (1940–1997).

Наследие Булата Минжилкиева

Булат Минжилкиев оставил значительный след в истории оперного искусства как на родине, так и за рубежом. С конца 1980-х годов он выступал в Кировском — Мариинском театре, завоевав признание благодаря своим выдающимся ролям. Среди лучших его работ можно отметить:

Иван Грозный в «Псковитянке»

Кончак в «Князе Игоре»

Иван Хованский в «Хованщине»

Интересные факты о «Псковитянке»

Опера «Псковитянка» была написана в 1892 году и стала одной из самых известных работ Римского-Корсакова. В ней отражены богатые традиции русского фольклора и исторические события. Музыка оперы полна ярких мелодий и эмоциональных моментов, что делает её любимой как у зрителей, так и у исполнителей.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление и отдать дань памяти великому артисту!