Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Псковитянка
Киноафиша Псковитянка

Спектакль Псковитянка

Реконструкция постановки оперы 1952 года в духе большого советского стиля.
Постановка
Мариинский театр 12+
Режиссер Юрий Лаптев
Продолжительность 3 часа 25 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Псковитянка» в Мариинском театре

Коллектив Мариинского театра и дирижёр Валерий Гергиев представляют оперу «Псковитянка» Римского-Корсакова. Это представление посвящено выдающемуся оперному певцу, народному артисту СССР и лауреату Государственной премии СССР Булату Минжилкиеву (1940–1997).

Наследие Булата Минжилкиева

Булат Минжилкиев оставил значительный след в истории оперного искусства как на родине, так и за рубежом. С конца 1980-х годов он выступал в Кировском — Мариинском театре, завоевав признание благодаря своим выдающимся ролям. Среди лучших его работ можно отметить:

  • Иван Грозный в «Псковитянке»
  • Кончак в «Князе Игоре»
  • Иван Хованский в «Хованщине»

Интересные факты о «Псковитянке»

Опера «Псковитянка» была написана в 1892 году и стала одной из самых известных работ Римского-Корсакова. В ней отражены богатые традиции русского фольклора и исторические события. Музыка оперы полна ярких мелодий и эмоциональных моментов, что делает её любимой как у зрителей, так и у исполнителей.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление и отдать дань памяти великому артисту!

Купить билет на спектакль Псковитянка

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
17 октября пятница
19:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 1650 ₽

Фотографии

Псковитянка Псковитянка

В ближайшие дни

Паша читает
18+
Моноспектакль
Паша читает
24 сентября в 19:00 Шум
от 1500 ₽
Спящая красавица
6+
Балет
Спящая красавица
17 сентября в 19:00 Михайловский театр
от 2000 ₽
Весь мир сошел с ума!
12+
Комедия
Весь мир сошел с ума!
29 октября в 19:00 Дом актера им. Станиславского
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше