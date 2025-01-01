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Psilocybe Larvae &Nebulae Come Sweet
Киноафиша Psilocybe Larvae &Nebulae Come Sweet

Psilocybe Larvae &Nebulae Come Sweet

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новый Дивный Мир: Концерт Psilocybe Larvae и Nebulae Come Sweet в Петербурге

В этот раз сцена Санкт-Петербурга станет свидетелем необычного музыкального события. Мастера мелодичного и атмосферного Doom Death металла, Psilocybe Larvae, вновь готовы удивить своих поклонников. Несмотря на солидный возраст группы, музыканты продолжают развиваться, осваивая новые горизонты как в музыкальном, так и в лирическом плане.

Презентация нового ЕР

На концерте будет представлен свежий EP под названием «Новый Дивный Мир». Этот релиз обещает стать настоящим открытием для тех, кто еще не знаком с творчеством Psilocybe Larvae. Для многих фанатов группы это станет неожиданным и захватывающим шагом, который продемонстрирует их желание экспериментировать и развиваться.

Специальные гости: Nebulae Come Sweet

Кроме того, на концерте выступит специальный гость — метал-квартет из Минска, Nebulae Come Sweet. Этот коллектив завораживает своими музыкальными экспериментами и визуальным искусством. В их творчестве органично переплетаются элементы пост-метала, дум-метала и пост-рока, создавая уникальное музыкальное полотно.

Глубокие эмоции и литературные отсылки

Музыка Nebulae Come Sweet сочетает тяжелые гитарные рифы с меланхоличными мелодиями виолончели, что позволяет зрителям погрузиться в мир глубоких эмоций и размышлений. Лирика коллектива вдохновлена такими величинами, как Томас Элиот и Уильям Шекспир, а также философскими трудами Ницше и Эриха Фромма. Это добавляет их музыке особую глубину и многослойность.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Присоединяйтесь к Psilocybe Larvae и Nebulae Come Sweet на их концерте в Петербурге, где вас ждет незабываемое погружение в мир тяжелой музыки и поэтических настроений.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Psilocybe Larvae &Nebulae Come Sweet Psilocybe Larvae &Nebulae Come Sweet Psilocybe Larvae &Nebulae Come Sweet Psilocybe Larvae &Nebulae Come Sweet Psilocybe Larvae &Nebulae Come Sweet Psilocybe Larvae &Nebulae Come Sweet Psilocybe Larvae &Nebulae Come Sweet

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