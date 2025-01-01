Psilocybe Larvae &Nebulae Come Sweet

Концерт Psilocybe Larvae и Nebulae Come Sweet в Москве

Мастера мелодичного и атмосферного Doom Death металла, группа Psilocybe Larvae, вновь готовы удивить своих поклонников. Несмотря на солидный опыт, музыканты продолжают экспериментировать и развиваться как в музыкальном, так и в лирическом плане. На этот раз они представят свежий EP, получивший название «Новый Дивный Мир», который обещает стать настоящим музыкальным открытием для зрителей.

Неожиданный поворот для поклонников

Для многих фанатов Psilocybe Larvae этот релиз станет неожиданным ходом. Однако, для тех, кто еще не знаком с творчеством группы, новый материал станет отличной возможностью прикоснуться к их уникальному звуку.

Специальные гости: Nebulae Come Sweet

В качестве специальных гостей на концерте выступит Nebulae Come Sweet — метал-квартет из Минска. Этот коллектив завораживает своей музыкой и визуальным искусством, объединяя в своем звучании элементы пост-метала, дум-метала и пост-рока. Их тяжелые гитарные рифы гармонично сочетаются с меланхоличными мелодиями виолончели, создавая завораживающее музыкальное полотно.

Лирика, вдохновленная великими

Лирика группы Nebulae Come Sweet вдохновлена поэзией Томаса Элиота, произведениями Уильяма Шекспира, а также философскими и социальными трудами Ницше и Эриха Фромма. Это делает их музыку не только мелодичной, но и глубокой, заставляющей зрителей задуматься о вечных темах.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!