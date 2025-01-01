Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Психо
Билеты от 1000₽
Киноафиша Психо

Спектакль Психо

Постановка
Центральный дом актера 18+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Игры разума в стилистике Хичкока

Готовы ли вы столкнуться с вашим альтер эго и заглянуть в самые темные уголки подсознания? Подготовьтесь стать частью «игр разума», где каждый шаг может привести к неожиданному откровению… Если вы искатели острых ощущений и любите таинственные встречи, это шоу именно для вас!

Никогда не знаешь, кого встретишь в туманном парке Нью-Йорка

Всё начинается с невинной беседы о погоде, а вот уже в самых тенистых уголках сознания разворачивается нечто невероятное. Кто окажется рядом — бродяга, психопат или вдруг ваше собственное эго заговорит с вами? Вихрь событий, от интеллектуальных бесед до экзистенциальных драм, приведет вас в мир неожиданных поворотов.

Любовь, секс, слава, деньги и насилие

В этой истории вам не удастся избежать самых острых тем: любовь, секс, слава, деньги и насилие – все это станет частью вашей реальности. В центре действия – три персонажа: оскароносный сценарист, его амбициозная любовница и психопат с маниакальной страстью к насилию. В этой компании скучать не придётся.

Незабываемое путешествие по лабиринту разума

Готовьтесь к драме, которая соединяет остроумие с неожиданным трагизмом. Здесь будут и смех, и слёзы, и всё, что заставит вас взглянуть на происходящее глазами совершенно нового человека. Добро пожаловать в мир, где реальность и фантазия переплетаются – добро пожаловать в Нью-Йорк!

В ролях
Павел Галич
Евгений Шляпин
Елена Липская

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3500 ₽
2 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3800 ₽
26 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3000 ₽
18 ноября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 1000 ₽
11 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
18 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
25 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
5 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
12 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
19 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
26 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
2 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
9 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
16 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
23 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
2 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
9 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
16 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
17 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
23 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
24 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
30 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
31 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
6 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
7 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
13 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
14 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
20 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
21 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
27 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
28 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
4 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
5 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
11 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
12 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
18 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
19 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽

Фотографии

Психо Психо Психо Психо Психо Психо Психо Психо Психо

В ближайшие дни

Пастернак «Свеча горела...»
12+
Пастернак «Свеча горела...»
19 октября в 17:00 Музыкальная квартира на Тверской
от 600 ₽
Неугомонный дух
16+
Комедия
Неугомонный дух
16 ноября в 19:00 Губернский театр
от 2500 ₽
Мамонтенок
0+
Детский Музыка
Мамонтенок
4 января в 11:00 Московский театр мюзикла
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше