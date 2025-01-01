Психея. 30 лет

Группа Психея отправляется в турне, посвящённое 30-летию своего уникального проекта «Киберэмокор». В этом музыкальном путешествии команда представит самые яркие и запоминающиеся произведения из своего обширного наследия.
В репертуаре турне будут представлены такие хиты, как:
Психея продолжает удивлять своих слушателей разнообразием музыкальных стилей. В их творчестве сочетаются:
На концертах зрителей ожидает не только захватывающая музыка, но и авторское видеошоу, яркое световое оформление и обширный мерч. Психея возьмёт с собой винилы, кассеты и книги, чтобы создать поистине уникальное музыкальное путешествие для поклонников всех поколений.
Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события. Психея — НАВСЕГДА! Пой, мой город!