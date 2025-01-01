Психея. 30 лет

Психея отмечает 30 лет Киберэмокора!

Группа Психея отправляется в турне, посвящённое 30-летию своего уникального проекта «Киберэмокор». В этом музыкальном путешествии команда представит самые яркие и запоминающиеся произведения из своего обширного наследия.

Знаковые произведения в программе

В репертуаре турне будут представлены такие хиты, как:

«Каждую секунду пространства»

«Герой Поколения Бархат»

«Видения»

«ПЕСНИТРУЩОБ НАДЕЖДЫРАЗБИТЫХСЕРДЕЦ»

«Шлюха»

«ССОК»

«Сид Спирс и Бесконечный стук шагов»

«WWW»

«Навсегда!»

Музыкальная палитра Психеи

Психея продолжает удивлять своих слушателей разнообразием музыкальных стилей. В их творчестве сочетаются:

Оригинальная лирика

Эмоциональный вокал и читка

Мощная музыкальная энергия

Грязный гитарный звук

Тернтейблизм

Незабываемое шоу

На концертах зрителей ожидает не только захватывающая музыка, но и авторское видеошоу, яркое световое оформление и обширный мерч. Психея возьмёт с собой винилы, кассеты и книги, чтобы создать поистине уникальное музыкальное путешествие для поклонников всех поколений.

Присоединяйтесь к празднованию!

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события. Психея — НАВСЕГДА! Пой, мой город!