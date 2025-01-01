Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Психея. 30 лет
Билеты от 1800₽
Киноафиша Психея. 30 лет

Психея. 30 лет

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Психея отмечает 30 лет Киберэмокора!

Группа Психея отправляется в турне, посвящённое 30-летию своего уникального проекта «Киберэмокор». В этом музыкальном путешествии команда представит самые яркие и запоминающиеся произведения из своего обширного наследия.

Знаковые произведения в программе

В репертуаре турне будут представлены такие хиты, как:

  • «Каждую секунду пространства»
  • «Герой Поколения Бархат»
  • «Видения»
  • «ПЕСНИТРУЩОБ НАДЕЖДЫРАЗБИТЫХСЕРДЕЦ»
  • «Шлюха»
  • «ССОК»
  • «Сид Спирс и Бесконечный стук шагов»
  • «WWW»
  • «Навсегда!»

Музыкальная палитра Психеи

Психея продолжает удивлять своих слушателей разнообразием музыкальных стилей. В их творчестве сочетаются:

  • Оригинальная лирика
  • Эмоциональный вокал и читка
  • Мощная музыкальная энергия
  • Грязный гитарный звук
  • Тернтейблизм

Незабываемое шоу

На концертах зрителей ожидает не только захватывающая музыка, но и авторское видеошоу, яркое световое оформление и обширный мерч. Психея возьмёт с собой винилы, кассеты и книги, чтобы создать поистине уникальное музыкальное путешествие для поклонников всех поколений.

Присоединяйтесь к празднованию!

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события. Психея — НАВСЕГДА! Пой, мой город!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Психея. 30 лет Психея. 30 лет Психея. 30 лет Психея. 30 лет

В ближайшие дни

Dr. Аграновский & De Blues Spinners
18+
Блюз
Dr. Аграновский & De Blues Spinners
26 июля в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Константин Бутаков. Камиль Зулфугаров
18+
Юмор
Константин Бутаков. Камиль Зулфугаров
30 июля в 19:00 Stand Up Store Moscow
от 2000 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
9 ноября в 17:00 Standup Café
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше