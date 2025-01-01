Психея — XXX лет Киберэмокора!

Группа Психея отправляется в тур, приуроченный к 30-летию своего легендарного альбома Киберэмокор. В программе тура — лучшие и самые интересные произведения из богатого наследия коллектива. В зрителей попадут такие хиты, как:
Это уникальное музыкальное путешествие сквозь время и пространство обещает быть незабываемым для всех поклонников творчества группы.
Психея известна своей разнообразной музыкальной палитрой, оригинальной лирикой и эмоциональным вокалом. Группа создаёт мощную музыкальную энергию, используя грязный гитарный звук и тернтейблизм, что делает их стиль поистине уникальным.
На концертах Психея представит не только свои хиты, но и авторское видеошоу, звуковое оформление и обширный мерч. В продаже будут винилы, кассеты и книги, что позволит каждому фанату стать частью этого события.
Не упустите возможность погрузиться в мир Психеи и отметить 30-летие вместе с ними! Пой, мой город!.. Психея — НАВСЕГДА!