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Психея — XXX лет Киберэмокора!
Киноафиша Психея — XXX лет Киберэмокора!

Психея — XXX лет Киберэмокора!

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Психея отмечает 30 лет Киберэмокора!

Группа Психея отправляется в тур, приуроченный к 30-летию своего легендарного альбома Киберэмокор. В программе тура — лучшие и самые интересные произведения из богатого наследия коллектива. В зрителей попадут такие хиты, как:

  • «Каждую секунду пространства»
  • «Герой Поколения Бархат»
  • «Видения»
  • «Песни Трущоб Надежды Разбитых Сердец»
  • «Шлюха»
  • «ССОК»
  • «Сид Спирс и Бесконечный Стук Шагов»
  • «WWW»
  • «Навсегда!»

Это уникальное музыкальное путешествие сквозь время и пространство обещает быть незабываемым для всех поклонников творчества группы.

Музыкальная палитра и атмосфера

Психея известна своей разнообразной музыкальной палитрой, оригинальной лирикой и эмоциональным вокалом. Группа создаёт мощную музыкальную энергию, используя грязный гитарный звук и тернтейблизм, что делает их стиль поистине уникальным.

Что ждать на концертах

На концертах Психея представит не только свои хиты, но и авторское видеошоу, звуковое оформление и обширный мерч. В продаже будут винилы, кассеты и книги, что позволит каждому фанату стать частью этого события.

Не упустите возможность погрузиться в мир Психеи и отметить 30-летие вместе с ними! Пой, мой город!.. Психея — НАВСЕГДА!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 13 сентября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
19:00 от 2000 ₽
Казань, 14 сентября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
19:00 от 2000 ₽
Пермь, 19 сентября
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
19:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 20 сентября
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
19:00 от 2200 ₽
Челябинск, 21 сентября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 2000 ₽
Уфа, 26 сентября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
19:00 от 2000 ₽
Самара, 27 сентября
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
19:00 от 2000 ₽
Воронеж, 2 октября
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
19:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 14 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 2200 ₽
Красноярск, 15 ноября
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
19:00 от 2200 ₽

Фотографии

Психея — XXX лет Киберэмокора! Психея — XXX лет Киберэмокора! Психея — XXX лет Киберэмокора! Психея — XXX лет Киберэмокора!

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