Психея — XXX лет Киберэмокора!

Психея отмечает 30 лет Киберэмокора!

Группа Психея отправляется в тур, приуроченный к 30-летию своего легендарного альбома Киберэмокор. В программе тура — лучшие и самые интересные произведения из богатого наследия коллектива. В зрителей попадут такие хиты, как:

«Каждую секунду пространства»

«Герой Поколения Бархат»

«Видения»

«Песни Трущоб Надежды Разбитых Сердец»

«Шлюха»

«ССОК»

«Сид Спирс и Бесконечный Стук Шагов»

«WWW»

«Навсегда!»

Это уникальное музыкальное путешествие сквозь время и пространство обещает быть незабываемым для всех поклонников творчества группы.

Музыкальная палитра и атмосфера

Психея известна своей разнообразной музыкальной палитрой, оригинальной лирикой и эмоциональным вокалом. Группа создаёт мощную музыкальную энергию, используя грязный гитарный звук и тернтейблизм, что делает их стиль поистине уникальным.

Что ждать на концертах

На концертах Психея представит не только свои хиты, но и авторское видеошоу, звуковое оформление и обширный мерч. В продаже будут винилы, кассеты и книги, что позволит каждому фанату стать частью этого события.

Не упустите возможность погрузиться в мир Психеи и отметить 30-летие вместе с ними! Пой, мой город!.. Психея — НАВСЕГДА!