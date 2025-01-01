Меню
Псевдо-байопик «Мейергольд»
Киноафиша Псевдо-байопик «Мейергольд»

Спектакль Псевдо-байопик «Мейергольд»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о Всеволоде Мейерхольде

Всеволод Мейерхольд – это имя известно каждому, кто интересуется театром. Кто же он, этот великий реформатор и авангардист? Спектакль "Мейергольд" предлагает зрителям погрузиться в мир молодого Мейерхольда через призму его биографии. Здесь исследуются ключевые моменты его пути – от ухода из родительского дома до знакомства со Станиславским.

Творческий путь и вдохновение

Спектакль поднимает важные вопросы об источниках творческой энергии. Как молодому режиссёру удавалось преодолевать неудачи и сомнения? "Мейергольд" смотрит на Мейерхольда с позиции современности, стремясь представить его в те моменты, когда он только начал находить свой творческий голос.

Команда спектакля

В спектакле приняли участие:

  • Художник: Лиза Турхан
  • Драматург: Леся Гура
  • Режиссёр: Полина Алёхина

Этот проект предоставляет уникальную возможность взглянуть на творчество одного из величайших мастеров театра, а также погрузиться в атмосферу поисков и открытий, которые присущи каждому художнику.

В ролях
Иван Капорин

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
3 октября пятница
19:00
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
от 1000 ₽
2 ноября воскресенье
19:00
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
от 1000 ₽
23 ноября воскресенье
19:00
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
от 1000 ₽
12 декабря пятница
19:00
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
от 1000 ₽

