Спектакль Псевдо-байопик «Мейергольд»

Спектакль о Всеволоде Мейерхольде

Всеволод Мейерхольд – это имя известно каждому, кто интересуется театром. Кто же он, этот великий реформатор и авангардист? Спектакль "Мейергольд" предлагает зрителям погрузиться в мир молодого Мейерхольда через призму его биографии. Здесь исследуются ключевые моменты его пути – от ухода из родительского дома до знакомства со Станиславским.

Творческий путь и вдохновение

Спектакль поднимает важные вопросы об источниках творческой энергии. Как молодому режиссёру удавалось преодолевать неудачи и сомнения? "Мейергольд" смотрит на Мейерхольда с позиции современности, стремясь представить его в те моменты, когда он только начал находить свой творческий голос.

Команда спектакля

В спектакле приняли участие:

Художник: Лиза Турхан

Лиза Турхан Драматург: Леся Гура

Леся Гура Режиссёр: Полина Алёхина

Этот проект предоставляет уникальную возможность взглянуть на творчество одного из величайших мастеров театра, а также погрузиться в атмосферу поисков и открытий, которые присущи каждому художнику.