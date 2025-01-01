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P.S. Грезы...
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Спектакль P.S. Грезы...

Музыкальное кружево режиссера Ивана Поповски.
Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая оживает на сцене

«Шуберт с перкуссией и гитарами. Шуман в джазовом звуке» — это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие. Четыре певицы и пять музыкантов на сцене не просто исполняют музыку, а проживают каждую ноту, создавая уникальную атмосферу.

Лирика и ирония

Шестнадцать песен выстраиваются в полноценный спектакль, наполненный лирикой и иронией. Зрители смогут насладиться продуманной драматургией, живой импровизацией и виртуозным исполнением. Легкость сценической игры добавляет особую магию к этому проекту.

Режиссура и интерпретация

Тонкая и точная режиссура Ивана Поповски сравнима с работой дирижера, который мастерски управляет каждым моментом. Новое прочтение песен Шуберта и Шумана делает их не просто теплее и ближе, но и актуальными. Неожиданная версия, предложенная Олегом Синкиным и Александром Марченко, демонстрирует, как музыкальная классика, написанная два века назад, может зазвучать по-новому.

Не упустите возможность

Приходите на этот уникальный спектакль, чтобы увидеть, как классика обретает новую жизнь. Это встреча с музыкой, которая никогда не устаревает, и с исполнителями, способными перенести вас в мир эмоций и впечатлений.

Режиссер
Иван Поповски
В ролях
Елена Веремеенко
Анна Комова
Надежда Гулицкая
Евгения Курова
Виктория Тихомирова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

P.S. Грезы... P.S. Грезы... P.S. Грезы...

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