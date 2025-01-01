Спектакль P.S. Грезы...

Музыка, которая оживает на сцене

«Шуберт с перкуссией и гитарами. Шуман в джазовом звуке» — это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие. Четыре певицы и пять музыкантов на сцене не просто исполняют музыку, а проживают каждую ноту, создавая уникальную атмосферу.

Лирика и ирония

Шестнадцать песен выстраиваются в полноценный спектакль, наполненный лирикой и иронией. Зрители смогут насладиться продуманной драматургией, живой импровизацией и виртуозным исполнением. Легкость сценической игры добавляет особую магию к этому проекту.

Режиссура и интерпретация

Тонкая и точная режиссура Ивана Поповски сравнима с работой дирижера, который мастерски управляет каждым моментом. Новое прочтение песен Шуберта и Шумана делает их не просто теплее и ближе, но и актуальными. Неожиданная версия, предложенная Олегом Синкиным и Александром Марченко, демонстрирует, как музыкальная классика, написанная два века назад, может зазвучать по-новому.

Не упустите возможность

Приходите на этот уникальный спектакль, чтобы увидеть, как классика обретает новую жизнь. Это встреча с музыкой, которая никогда не устаревает, и с исполнителями, способными перенести вас в мир эмоций и впечатлений.