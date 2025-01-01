Спектакль P.S. Грёзы...

Концерт-фантазия по песням Ф. Шуберта и Р. Шумана

Приглашаем вас на уникальный концерт-фантазию, где музыка великого Ф. Шуберта и Р. Шумана обретает новое звучание! Четыре певицы и пять музыкантов создают атмосферу, в которой каждый аккорд, каждая нота становятся частью истинного спектакля. Это не просто исполнение — это жизнь музыки на сцене.

Неповторимое соединение жанров

В этой постановке Шуберт встречается с перкуссией и гитарами, а Шуман — с джазовыми мотивами. 16 песен выстраиваются в увлекательный художественный рассказ, пронизанный лирикой и иронией. Их драматургия продумана до мелочей, а сцена наполняется живой импровизацией и виртуозным исполнением, что придает спектаклю легкость и динамичность.

Режиссура Ивана Поповски напоминает работу дирижера: каждая деталь важна, а взаимодействие исполнителей на сцене создает поистине волшебный эффект. Новое прочтение классических произведений позволяет зрителям увидеть, насколько актуальны и близки они сегодня, спустя два века.

Награды и достижения

Спектакль уже успел завоевать признание критиков и зрителей: он получил Гран-при фестиваля «Охридское лето» в Республике Македония, а также две премии на II Национальном фестивале «Музыкальное сердце театра» в номинациях «Лучшая оркестровка (аранжировка)» и «Лучшее световое оформление».

В июне 2024 года он принимает участие в Первом театральном фестивале "Учитель и ученики", посвященном Петру Наумовичу Фоменко, в городе Ногинске.

Премьера спектакля состоялась 10 января 2003 года.