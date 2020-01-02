Спектакль о легендарном Рудольфе Нурееве

«Прыжок в свободу» — это спектакль о легендарной фигуре мирового балета XX века, Рудольфе Нурееве. Постановка, представленная в Петербурге в 2007 году, стала международным успехом, привлекла более миллиона зрителей и оставила незабываемое впечатление благодаря актёру Сергею Янковскому.

Спектакль с балетными номерами

Спектакль сочетает высочайшее актёрское мастерство Сергея Янковского с балетными номерами, создавая уникальный театральный опыт. Здесь переплетаются тонкий юмор, танец, моменты полной тишины, надрыв и слёзы счастья. Зрители смогут пережить весь спектр человеческих эмоций за один вечер.

Сюжет и Тематика

Главная тема спектакля — масштабность личности Рудольфа Нуреева, который сохранял своё достоинство и силу даже в самые трудные моменты своей жизни. История охватывает его путь от забытой деревушки близ Иркутска до лучших театральных сцен мира. Мы увидим разные этапы его жизни: юного и неопытного мальчишку, блестящего танцовщика Кировского театра и величайшего артиста, чья популярность была сравнима с популярностью Битлз. Нуреев стал первым русским танцовщиком, который возглавил национальный театр Франции — «Гранд Опера».

Наследие и Влияние Рудольфа Нуреева

Рудольф Нуреев оставил огромное наследие, изменив не только правила работы в ведущем театре мира, но и нормы классического танца в мировом балете. Спектакль расскажет о становлении великого артиста и о последнем выходе на сцену истинной суперзвезды.

Исполнители

Сергей Янковский исполняет главную роль Рудольфа Нуреева, а солисты Мариинского и Михайловского театра участвуют в балетных номерах, добавляя дополнительную глубину и красоту в постановку.