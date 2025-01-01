Спектакль Прыгающая принцесса

Трогательное марионеточное представление о силе любви

В этом увлекательном спектакле зрители смогут окунуться в мир невероятных приключений и волшебства. Влюблённому принцу предстоит преодолеть множество испытаний, чтобы завоевать руку заколдованной принцессы. Его путь включает встречи с колдуном в таинственном замке и захватывающие приключения в избушке Бабы Яги.

Сказочные испытания

На протяжении всего спектакля принц сталкивается с различными злодеями и магическими существами. Однако, несмотря на все преграды, он не теряет надежды и веру в силу любви. Эта история напоминает о том, что даже самые могущественные чары могут быть разрушены, если рядом есть искренние чувства.

Награды и признание

Спектакль стал победителем на I Китайском Международном кукольном фестивале искусств в г. Наньчонг в 2014 году в номинации «За лучшее владение марионеткой», что подтверждает высокое мастерство исполнителей — заслуженных артистов России Ирину Пашкевич и Ивана Мокроусова.

Не упустите возможность увидеть эту волшебную историю на сцене. Спектакль подарит вам незабываемые эмоции и зарядит позитивом!