Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Прыгающая принцесса
Киноафиша Прыгающая принцесса

Спектакль Прыгающая принцесса

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Вадим Домбровский
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Захватывающая сказка о веселой Принцессе-танцовщице и Принце-храбреце

Приглашаем вас на спектакль «Прыгающая принцесса» — захватывающую сказку о весёлой и любящей танцевать принцессе Ярмилке и храбром принце Иржи. Эта старинная история полна невероятных приключений и волшебства.

Сюжет

В центре повествования — влюблённый принц, который готов преодолеть любые преграды, чтобы спасти заколдованную принцессу. Его ждут опасные испытания: он посетит загадочный замок Колдуна и столкнётся с хитрой Бабой Ягой. Каждый поворот сюжета полон неожиданных моментов, которые порадуют как детей, так и взрослых.

Уникальные особенности

Спектакль сочетает в себе яркую хореографию, красочные костюмы и запоминающиеся мелодии. «Прыгающая принцесса» — это не только захватывающее представление, но и возможность для зрителей погрузиться в мир волшебства и дружбы.

Для кого?

Это история, которая подойдёт для всей семьи. Приходите с детьми, друзьями и близкими — вместе вы сможете насладиться волшебством театра и пережить увлекательные приключения вместе с героями.

 

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 19 октября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
11:00 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Спасти рядового Гамлета
18+
Мюзикл Комедия Комедийная драма
Спасти рядового Гамлета
14 октября в 19:00 Ростовский театр драмы им. Горького
от 2000 ₽
Ханума
16+
Музыка
Ханума
24 марта в 19:00 Ростовский театр драмы им. Горького
от 2000 ₽
Отдам бывшего в хорошие руки
16+
Комедия
Отдам бывшего в хорошие руки
11 января в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше