Музыкальный спектакль для всей семьи «Пряничный домик, или Гензель и Гретель»

Этот спектакль, основанный на одноименной сказке Якоба и Вильгельма Гримм, является не просто музыкальной композицией, а камертоном единой работы. Главные роли исполняют студенты-солисты Театра-студии музыкально-сценического мастерства имени Ф. И. Шаляпина. Каждый артист передает эмоции душой, глазами и словом, создавая уникальную атмосферу на сцене.

Команда и создание спектакля

В данной постановке принимают участие художники и творческие коллективы, которые приложили усилия для создания удивительной атмосферы. Художник-сценограф Ева Хан приняла участие в разработке декораций, а балетмейстер Вероника Плотникова создала несколько образов, что добавляет спектаклю динамики и выразительности.

Театр-студия ориентирован на семейную аудиторию, и его участники стремятся к единообразному профессиональному результату, который выражает добрые эмоции с помощью музыкального искусства.

Поддержка и признание

Спектакль «Пряничный домик, или Гензель и Гретель» был включен в подборку мероприятий, рекомендованных порталом «культура.рф» в 2024 году. Спектакли театра-студии — это уникальные творческие мероприятия, созданные на базе АНО ВО «Институт современного искусства». Под художественным руководством воспитанники театра воплощают методологию Ф. И. Шаляпина, создавая уникальные постановки оперных спектаклей.

Актерский состав

Гензель — Солдатова Мария (меццо-сопрано)

Гретель — Егорова София (сопрано)

Петер (Отец) — Кривашеев Георгий (баритон)

Гертруда (Мать) — Пяткина Дарья (меццо-сопрано)

Ведьма — Клочков-Руссон Кирилл (тенор)

Дрема, Росинка — Петрушина Евгения (сопрано)

Режиссура и дирижирование

Режиссером постановки выступает кандидат искусствоведения Михаил Владимирович Анестратенко, который продолжает традиции Ф. И. Шаляпина и изучает принципы шаляпинского искусства более 15 лет. Художник-сценограф — Ева Хан (Евгения), а балетмейстер — Вероника Плотникова.

Концертмейстером является Филипп Чельцов, а дирижером — заслуженный артист РФ, музыкальный педагог и художественный руководитель камерного оркестра «Московская камерата» Николай Петрович Соколов. Хор и камерный симфонический оркестр Театра-студии дополняют музыкальную палитру спектакля, создавая незабываемую атмосферу.