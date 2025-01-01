Этот спектакль, основанный на одноименной сказке Якоба и Вильгельма Гримм, является не просто музыкальной композицией, а камертоном единой работы. Главные роли исполняют студенты-солисты Театра-студии музыкально-сценического мастерства имени Ф. И. Шаляпина. Каждый артист передает эмоции душой, глазами и словом, создавая уникальную атмосферу на сцене.
В данной постановке принимают участие художники и творческие коллективы, которые приложили усилия для создания удивительной атмосферы. Художник-сценограф Ева Хан приняла участие в разработке декораций, а балетмейстер Вероника Плотникова создала несколько образов, что добавляет спектаклю динамики и выразительности.
Театр-студия ориентирован на семейную аудиторию, и его участники стремятся к единообразному профессиональному результату, который выражает добрые эмоции с помощью музыкального искусства.
Спектакль «Пряничный домик, или Гензель и Гретель» был включен в подборку мероприятий, рекомендованных порталом «культура.рф» в 2024 году. Спектакли театра-студии — это уникальные творческие мероприятия, созданные на базе АНО ВО «Институт современного искусства». Под художественным руководством воспитанники театра воплощают методологию Ф. И. Шаляпина, создавая уникальные постановки оперных спектаклей.
Режиссером постановки выступает кандидат искусствоведения Михаил Владимирович Анестратенко, который продолжает традиции Ф. И. Шаляпина и изучает принципы шаляпинского искусства более 15 лет. Художник-сценограф — Ева Хан (Евгения), а балетмейстер — Вероника Плотникова.
Концертмейстером является Филипп Чельцов, а дирижером — заслуженный артист РФ, музыкальный педагог и художественный руководитель камерного оркестра «Московская камерата» Николай Петрович Соколов. Хор и камерный симфонический оркестр Театра-студии дополняют музыкальную палитру спектакля, создавая незабываемую атмосферу.