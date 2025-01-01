PROзрение. Алексей Гориболь и Олег Крикун

Уникальный дуэт: Алексей Гориболь и Олег Крикун с программой «PROзрение»

Известный пианист, заслуженный артист России Алексей Гориболь и талантливый незрячий певец Олег Крикун, тенор, представят совместную программу романсов русских композиторов XIX века. Музыка Глинки, Даргомыжского и Чайковского станет основой для вечера, который уже завоевал сердца зрителей в различных городах России.

Проект «PROзрение»

Программа «PROзрение» была с успехом представлена на таких известных площадках, как Концертный зал «Зарядье» в Москве, Ельцин Центр в Екатеринбурге, а также на Байкальском Рождественском фестивале в Улан-Удэ. Данное музыкальное мероприятие также прошло в Санкт-Петербурге в Доме радио, в доме-музее Исаака Шварца в Тарусе и на VIII Международном фестивале П.И. Чайковского в Клину.

Новые акценты 2023 года

В 2023 году программа «PROзрение» обогатилась романсами Сергея Рахманинова в честь юбилея композитора. Олег Крикун представит уникальные интерпретации таких известных произведений, как «Уж ты, нива моя», «Не пой, красавица при мне» и «Вокализ». Эти романсы получили новую жизнь благодаря индивидуальному стилю исполнения певца, что создает незабываемую атмосферу для зрителей.

Отзывы и ожидания

Программа вызвала многочисленные положительные отклики в прессе и стала событием для ценителей вокального искусства и классической музыки. Не упустите возможность посетить это уникальное музыкальное событие и окунуться в мир романса!