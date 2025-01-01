Спектакль Прозрачный Петербург

Музыкально-поэтический спектакль по циклу стихов Николая Агнивцева «Блистательный Петербург»

Приглашаем вас на уникальный музыкально-поэтический спектакль по циклу стихов Николая Агнивцева «Блистательный Петербург». Это событие станет настоящим подарком для любителей театра и поэзии.

Погружение в атмосферу дореволюционного Петербурга

В спектакле две талантливые актрисы, Ольга Ермакова и Полина Руновская, мастерски воссоздают атмосферу дореволюционного Петербурга. В их исполнении оживают утонченные дамы и галантные кавалеры, а дворцы и парадные залы наполняются светом от тающих свечей.

О Николая Агнивцеве

Николай Агнивцев — выдающийся русский поэт, который в своих стихах запечатлел красоту и величие Санкт-Петербурга. Его творчество вдохновляет поколения, и спектакль «Блистательный Петербург» — это возможность увидеть и услышать его слова, перенесенные на сцену.

Информация для зрителей

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера! Спектакль пройдет в уютном театре, где каждый зритель сможет насладиться поэзией и музыкой в идеальной атмосфере. Рекомендуем заранее приобрести билеты, так как количество мест ограничено.

Подробности о спектакле и время его проведения можно узнать на сайте театра. Мы ждем вас на этом замечательном событии!