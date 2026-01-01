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Прозрачные краски
Билеты от 2000₽
Киноафиша Прозрачные краски

Спектакль Прозрачные краски

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Спектакль «Прозрачные краски»: Поиск любви и смысла в двух эпохах

Спектакль «Прозрачные краски» представляет собой увлекательное исследование тем, актуальных для первой половины 20 века. Основой сюжета стали литературные произведения того времени, в которых поднимаются важные вопросы о сущности любви, морали, нравственности и человечности. Этот спектр тем погружает зрителей в атмосферу триумфального шествия кинематографа, а также расцвета музыки, живописи и литературы.

История трех героев

На острие столкновения двух эпох разворачивается страстная и трагическая история трех героев. Их судьбы переплетаются в моменты, когда на первый план выходят чувства, переживания и внутренние конфликты. Зритель становится свидетелем их борьбы за любовь и понимание, что делает спектакль невероятно актуальным даже в современном контексте.

Вокал и пластика как отражение внутреннего мира

В спектакле особое внимание уделяется вокальным и пластическим рисункам, которые становятся отражением внутренней жизни героев. Каждый жест, каждое музыкальное произведение подчеркивает эмоции и переживания, создавая неповторимую атмосферу. Эти художественные элементы помогают глубже понять характеры персонажей и их стремления.

Не упустите возможность увидеть спектакль

«Прозрачные краски» — это не просто театральная постановка, это глубокое погружение в мир человеческих чувств и переживаний. Не упустите возможность увидеть этот спектакль и задуматься над важными вопросами, которые он поднимает. Приходите и позвольте себе быть увлеченными историей, которая оставит след в вашем сердце.

Режиссер
Валерий Владимиров
В ролях
Иван Ожогин
Мурад Султаниязов
Наталья Мартынова
Сергей Худяков
Зинаида Некрасова

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Октябрь
18 октября воскресенье
18:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽

Фотографии

Прозрачные краски Прозрачные краски Прозрачные краски Прозрачные краски Прозрачные краски

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