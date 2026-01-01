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Прозрачные краски
Киноафиша Прозрачные краски

Спектакль Прозрачные краски

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Исследование любви и морали через призму двух эпох

Спектакль основан на произведениях первой половины 20 века, исследующих вопросы любви, морали, нравственности и человечности. В центре внимания — столкновение двух эпох, когда кинематограф и другие формы искусства переживали расцвет. Это история о страсти, разочаровании и трагедии, развернувшаяся в то время, когда культура находилась на пике развития, а современные идеи сталкивались с традиционными ценностями.

Главные герои
На сцене три героя, чьи судьбы переплетаются в решающий момент. Через их взаимоотношения раскрываются темы любви, предательства и поиска истины. Вокальные и пластические рисунки становятся ключевыми средствами для отображения внутреннего мира персонажей, передавая эмоциональные переживания и состояния, отражающие их стремления и ошибки.

Эпохи, сошедшиеся на сцене
Спектакль погружает зрителя в момент исторического перекрёстка, где современная культура вступает в диалог с традициями прошлого, создавая уникальный опыт через взаимодействие музыки, живописи, литературы и театра.

Режиссер
Валерий Владимиров
В ролях
Иван Ожогин
Мурад Султаниязов
Наталья Мартынова
Сергей Худяков
Зинаида Некрасова

Фотографии

Прозрачные краски Прозрачные краски Прозрачные краски Прозрачные краски Прозрачные краски
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