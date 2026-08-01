Прожарка. Полуфинал + финал стендап-концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем всех любителей стендапа на захватывающее событие – полуфинал и финал выступлений на Прожарке, которое пройдет в Standup Club на Трубной.

О концерте

На сцене соберутся лучшие комики, чтобы показать свои лучшие номера. Гостям предстоит увидеть не только зрелище, полное юмора и остроумия, но и задать тон соревнованию, которому суждено определить финалистов.

Что ожидать?

Конкурсная программа обещает быть напряженной. Участники представят свои оригинальные выступления, отражающие актуальные темы и социальные вопросы, безжалостно высмеивающие будни и маленькие радости жизни. Приготовьтесь к ярким момента и интригующему соревнованию!

Почему стоит прийти?

Это уникальная возможность увидеть звезд стендап-комедии в действии, ведь многие участники стали известны благодаря участию в крупных проектах и телепередачах. Атмосфера клуба подарит вам уют, а юмор – заряд положительных эмоций.

Не пропустите шанс поддержать своих любимых комиков и стать частью этого грандиозного театрального события!