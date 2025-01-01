Меню
Прожарка Party
Киноафиша Прожарка Party

Прожарка Party

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Прожарка Party: Комедийное Хейт-Шоу

«Прожарка Party» — это уникальное комедийное хейт-шоу, в котором группа комиков сражается друг с другом в дуэлях шуток и острых реплик. Здесь зрителей ждут не только смешные моменты, но и настоящие «проверки» на стойкость участников.

Уникальный Формат

Каждый выпуск «Прожарки» показывает, как участники используют иронию, сарказм и остроумие, чтобы не только рассмешить друг друга, но и завоевать сердечное внимание зрителей. Их шутки часто обладают острой горчинкой, но именно это делает программу живой и запоминающейся.

Конкурс Мастеров Комедии

В финале доходит только самый наглый и смешной участник, что добавляет азарта и интриги. Каждый комик стремится доказать, что он лучший в своем деле, готов к любым вызовам и способен на самые неожиданные повороты шуток.

Почему Это Стоит Посмотреть?

Присоединяясь к «Прожарке Party», вы сможете насладиться не только великолепным выступлением комиков, но и атмосферой добра и веселья, которые царят на сцене. Это отличный способ провести вечер в компании друзей и повеселиться от души.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего комедийного зрелища!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 26 сентября
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 500 ₽

