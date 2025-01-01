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Провинциальные анекдоты
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Киноафиша Провинциальные анекдоты

Спектакль Провинциальные анекдоты

Постановка
Новый драматический театр 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Из жизни командированных: юмор и драматизм советской провинции по Вампилову

На сцене оживают две блистательные одноактные комедии, действие которых разворачивается в стенах провинциальной гостиницы «Тайга». Через яркие и комические ситуации зрители увидят истории, полные иронии, тонкой сатиры и неожиданных поворотов, которые раскрывают характеры героев и нюансы их жизни.

История с метранпажем

Московский постоялец Потапов, находясь в «Тайге», решает послушать футбольный матч по радио в номере своей соседки. Однако советские гостиничные правила запрещают гостям покидать свои номера после 11 вечера. Этот строгий порядок пытается использовать в своих целях администратор гостиницы Калошин, но его план приводит к неожиданным последствиям. Кто такой загадочный метранпаж и почему его появление так напугало администратора, станет понятно в кульминации этой истории.

Двадцать минут с ангелом

Герои второй истории просыпаются в гостиничном номере, страдая от похмелья и отсутствия денег. Попытки занять необходимую сумму безуспешны, пока одному из них не приходит в голову выкрикнуть просьбу о помощи прямо в окно. На удивление, они получают деньги от незнакомца. Однако их дальнейшие действия и отношение к дарителю раскроют тонкую драму человеческих отношений, завершаясь по-вампиловски пронзительной развязкой.

Особенности постановки

  • Ловкий баланс между юмором и драмой, характерный для произведений Вампилова.
  • Яркие и колоритные персонажи, воплощающие типажи советской эпохи.
  • Непредсказуемость сюжетов, подчеркивающая тонкости человеческой натуры.

Спектакль приглашает зрителей погрузиться в атмосферу советской провинции и насладиться историями, полными искренности, комизма и глубокой человечности.

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Алексей Спирин
Олег Бурыгин
Николай Разуменко
Дмитрий Светус
Евгений Рубин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
18:00 от 800 ₽

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