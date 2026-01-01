Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Провинциальные анекдоты
Киноафиша Провинциальные анекдоты

Спектакль Провинциальные анекдоты

Постановка
Театр на Покровке 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Блестящая трагикомедия Александра Вампилова

Провинциальные анекдоты — это одна из самых ярких и остроумных пьес современности, написанная Александром Вампиловым. Спектакль, представленным на сцене Театра на Покровке, объединяет две трагикомические истории — «История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом», которые погружают зрителей в мир, полный смеха и одновременно размышлений о жизни.

Трагикомические коллизии

Сюжет пьесы строится на двух разных историях, каждая из которых наполнена как трагизмом, так и комизмом, что придает спектаклю особую многослойность. Герои пьесы сталкиваются с внутренними противоречиями и эксцентричными ситуациями, что позволяет создать сочетание веселья и грусти. Эти коллизии рассказывают о людях, которые живут в небольшой, провинциальной обстановке, но ищут свое место в жизни, любовь и понимание.

Легкость актерской игры

Несмотря на серьезные философские вопросы, которые затрагиваются в пьесе, спектакль наполнен виртуозной легкостью актерской игры. Юмор, который пронизывает пьесу, помогает раскрыть глубокие человеческие переживания, подается через комические ситуации, но за этими ситуациями скрывается жизненная серьезность.

Отсылки к классике

Пьеса отсылает нас к Н.В. Гоголю и его определению жанра как «трагикомическое представление». Эпиграф, взятый из классики, напоминает о том, что хотя такие события и происходят редко, они имеют место в реальной жизни, что в свою очередь поднимает вопросы человеческих слабостей, моральных устоев и вечных поисков счастья.

 

 

Режиссер
Александр Вельмакин
В ролях
Евгений Булдаков
Сергей Ищенко
Владимир Бадов
Владимир Щербаков
Алексей Терехов

Фотографии

Провинциальные анекдоты Провинциальные анекдоты Провинциальные анекдоты Провинциальные анекдоты Провинциальные анекдоты
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше