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Провинциальные анекдоты
Киноафиша Провинциальные анекдоты

Спектакль Провинциальные анекдоты

Постановка
Комедианты 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сатирический спектакль о людях Советского Союза в театре «Комедианты»

«Провинциальные анекдоты» — это две небольшие, но полноценные пьесы: «История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом». Действие разворачивается в маленькой провинциальной гостинице «Тайга», где судьба сводит вместе самых разных людей из разных уголков Советского Союза.

Герои и комичность ситуации

Персонажи спектакля, несмотря на свою простоту и заурядность, кажутся фарсово комичными. Их проблемы, на первый взгляд, могут показаться смешными, но это лишь поверхностное восприятие. Постепенно, в ходе развития событий, анекдотические ситуации, в которые попадают герои, приводят их к неожиданным и драматическим финалам.

Сатирический подтекст

Эта пьеса является одним из лучших примеров советской сатиры, метко высмеивающей бюрократию и абсурдность некоторых аспектов жизни того времени. В интерпретации театра «Комедианты» она приобретает особую нотку грусти и ностальгии по ушедшей эпохе, делая спектакль не только смешным, но и глубоко трогательным.

Не пропустите возможность увидеть эту тонкую сатиру, полную ярких персонажей и неожиданных поворотов, в постановке театра «Комедианты». Спектакль обещает быть одновременно смешным и задумчивым, даря зрителям и смех, и размышления о прошлом.

Режиссер
Алексей Исполатов
В ролях
Сергей Николаев
Семен Афендулов
Сергей Бледных
Екатерина Белова
Филипп Азаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽

Фотографии

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