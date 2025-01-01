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Билеты
Проверочный стендап концерт. Елена Новикова
Билеты от 1000₽
Киноафиша Проверочный стендап концерт. Елена Новикова

Проверочный стендап концерт. Елена Новикова

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Участница шоу Stand Up на ТНТ

Её юмор часто основывается на наблюдениях за повседневной жизнью, социальных явлениях и типичных ситуациях, что делает её выступления доступными и понятными для широкой аудитории.

Интернет-деятельность
Кроме телевизионных шоу, Елена активно развивает свою карьеру в интернете, публикуя видео с юмористическими номерами и мыслями, что позволяет ей расширить свою аудиторию.

Импровизация и остроумие
Одной из особенностей Елены является её умение импровизировать и быстро находить смешные моменты даже в неожиданных ситуациях.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
21:30 от 1000 ₽

Фотографии

Проверочный стендап концерт. Елена Новикова Проверочный стендап концерт. Елена Новикова

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