Проверочный стендап концерт. Елена Новикова

Её юмор часто основывается на наблюдениях за повседневной жизнью, социальных явлениях и типичных ситуациях, что делает её выступления доступными и понятными для широкой аудитории.
Интернет-деятельность
Кроме телевизионных шоу, Елена активно развивает свою карьеру в интернете, публикуя видео с юмористическими номерами и мыслями, что позволяет ей расширить свою аудиторию.
Импровизация и остроумие
Одной из особенностей Елены является её умение импровизировать и быстро находить смешные моменты даже в неожиданных ситуациях.