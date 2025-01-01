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Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новый вечер стендапа в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа, который пройдет в уютном пространстве Stand Up Store Moscow. Это событие обещает стать настоящим праздником юмора и искренности.

Когда и где?

Спектакль состоится в ближайшую субботу. Место встречи — Stand Up Store Moscow, известное своим теплым и дружелюбным атмосферным стилем, идеальным для вечернего отдыха.

Кто на сцене?

На этот раз в программе выступят:

  • Леван Табарокишвили
  • Павел Дедищев
  • Дима Растопчинов

Каждый из этих комиков обладает уникальным стилем и чувством юмора, что гарантирует вам вечер смеха и положительных эмоций.

Интересные факты

Stand Up Store Moscow — это не просто площадка для выступлений, а место, где зарождаются новые таланты. Здесь вы сможете увидеть, как начинающие комики работают над своим мастерством, а опытные артисты делятся с вами своими лучшими шутками.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события. Билеты уже в продаже, и они быстро раскупаются! Обязательно приходите с хорошим настроением и готовьтесь смеяться от души!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:00 от 2000 ₽

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