Проверочный концерт. Виктор Комаров
18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Проверочный концерт с Виктором Комаровым в Standup Café

Уникальная возможность для любителей stand-up комедии! Присоединяйтесь к проверочному концерту известного комика Виктора Комарова, который пройдет в уютном Standup Café. Это мероприятие станет отличным поводом для приятного вечера и хорошего настроения.

О Викторе Комарове

Виктор Комаров — один из ярких представителей российской комедии. Его выступления известны искренним юмором и умением находить забавное в повседневной жизни. Многие зрители узнали его благодаря участию в популярных шоу и выступлениям на различных стендап-площадках. В этом концерте Виктор представит новые номера, а также проверит уже полюбившиеся зрителям шутки.

Что ожидать от концерта

Вас ждёт непринуждённая атмосфера, живая реакция зрителей и, конечно, множество шуток. Проверочный концерт — это шанс не только увидеть, как создаются новые номера, но и стать частью творческого процесса. Комик будет открыт для отзывов и предложений, так что ваши впечатления будут важны.

Заключение

Не упустите возможность насладиться живым выступлением Виктора Комарова. Это будет вечер, полный смеха и доброго юмора. Приглашайте друзей и приходите за хорошим настроением!

10 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1000 ₽

