Проверочный концерт. Даниил Скубыря

Пройдите миром комедии с Даниилом Скубырей

Приготовьтесь к искреннему и захватывающему разговору со зрителем в исполнении Даниила Скубыря. Этот стендап-выступление состоит из смешных и трогательных историй о детстве, жизни в провинции и вечной теме отношений. Каждый найдет в его рассказах что-то знакомое и близкое.

Что вас ждет?

Вас ждут свежие шутки и уникальный материал, который впоследствии станет частью будущей съёмки в Москве. Это час честной комедии и наблюдений, где каждый сможет узнать себя и свои переживания.

Участие в проектах

Даниил является участником подобных мероприятий, как Open Mic и Money Mic VK, где он ловит вдохновение и развивает свой стиль. Его выступления всегда радуют зрителей искренностью и юмором.

Место проведения

Не упустите возможность увидеть Даниила Скубырю в Standup Brothers. Настройтесь на вечер смеха и остроумия в компании единомышленников.